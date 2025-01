Dalibor Čutura preuzeo klupu Srbije i odmah osvojio trofej!

Dalibor Čutura je uspio, odmah je donio trofej Srbiji!

Dalibor Čutura je sjeo na klupu reprezentacije Srbije i odmah je uzeo trofej! Odveo je svoj tim na Kup Karpata i nakon pobjede nad Gruzijom 35:25, remija sa domaćinom 31:31 trijumfom nad Turskom 35:30 (17:16) "orlovi" su uzeli pehar! Na posljednjem meču srpskog tima ponovo je desni bek Tuluza Uroš Mitrović bio sjajan sa sedam golova iz isto toliko pokušaja, dok je na golu odličan bio Milan Bomaštar. Istakli su se i Dodić i Šijan sa po pet pogodaka.

Od početka utakmice mnogo je teže Srbija izlazila sa Turskom nego što se to očekivalo, čak i u ovom, podmlađenom sastavu. Selekcija Turske disala je za vratom i rezultatski bila u egalu sa Orlovima od prvog minuta do odlaska na pauzu. U 25. minutu je Turska imala i plus dva pri rezultatu 16:14, ali je do poluvremena Srvija napravila seriju 3:0 kojom su izabranici Dalibora Čuture otišli na pauzu sa golom prednosti.Isti scenario viđen je i u nastavku do 40. minuta kada Srbija golom Matije Dodića iz kontranapada prelazi u vođstvo 24:23 i do kraja utakmice rezultat samo uvećava. Razliku od pet golova. na kraju su napravili odlična odbrana i mirnija glava u završnici.

Srpski tim je do trofeja došao nakon što je u posljednjem meču turnira viđen jako neizvjestan duel Rumunije i Gruzije. Na kraju je gost pobijedio golom razlike 35:34 (17:16) i to je donijelo trofej Srbiji. Rumunija je sa pobjedom većom od šest golova razlike mogla do trofeja, ali su bili jako daleko od tog rezultata.

"Veoma bitna utakmica za nas. Bilo je važno završiti turnir kako treba, pobjedom. Od prvog minuta u Rumuniji smo davali sve od sebe i zato zasluženo odlazimo kući neporaženi. U utakmici sa Turskom smo malo lošije ušli u meč, ali smo se u poluvremenu komsolidovali i vratili na naših sto odsto", izjavio je pivot Srbije, Luka Rogan, poslije utakmice.

Leo Feješ upisao je prve golove za seniorsku reprezentaciju Srbije na Kupu Karpata. "Izvanredno iskustvo kad se sve sabere. Izuzetno mi je drago što smo bez poraza iako smo i u utakmici sa Rumunijom mogli do pobjede. Protiv Turske smo znali da smo blagi favoriti, ali i da nas pored toga čega izuzetno teška utakmica. Bilo smo u egalu do 40. minuta, ali je više snage u završnici rezultat prelomilo na našu stranu."

Turska: Hačioglu 2, Heršeklioglu 2, Erdogan 3, Ersin 2, Jatkin, Bičer 6, Nalbantoglu 2, Kelesoglu, Jildriz 2, Ozturk 2, Ozmusul, Jagmuroglu 2, Ajdin 2, Babačan 2, Ajar 1, Sarak 2

Srbija: Dodić 5, Draško, Borzaš 2, Kojadinović 2, Tufegdžić, Šotić 3, Mitrović 7, Ratković, Anđelković 3, Rogan 2, Šijan 5, Milovanović 3, Šević 1, Feješ 2, Trnavac 2 odbrane, Krivokapić 2 odbrane, Bomaštar 7 odbrana

