Proslavljeni Crnogorac o okršaju sa Srbijom: Polako... Da prvo prebrodimo Bugare!

Mirko Vučinić u drugom kolu kvalifikacija za EURO 2024 izlazi na megdan "orlovima".

Izvor: Anadolija/Nebojša Petrović

Napoli je pobjedom protiv Atalante (2:0) napravio još jedan veliki korak ka osvajanju treće titule šampiona Italije u klupskoj istoriji, a mediji, navijači i fudbalski stručnjaci širom svijeta zasipaju pohvalama Lućana Spaletija i način na koji njegovi igrači interpretiraju fudbal ove sezone na svim mogućim frontovima.

U izjavi za agenciju Anadolija, nekadašnji proslavljeni crnogorski fudbaler Mirko Vučinić otkriva da je svojevremeno u Romi imao žestok sukob sa ovim trenerom, ali se sve završilo na obostrano zadovoljstvo.

"Sa Spaletijem sam se posvađao poslije jedne utakmice u kojoj je Roma doživjela težak poraz od Juventusa. Malo je falilo da dođe do fizičkog obračuna. Sticajem okolnosti, tri dana kasnije igrali smo odlučujuću utakmicu u Ligi šampiona protiv Čelzija. On ima praksu da dan ranije ispiše na tabli imena 11 startera. Sastanak u sedam, na tabli ispisano deset imena, mene nigdje nema. I krene redom da objašnjava šta ko treba da radi. Kad je došao do špica, samo je rekao 'Mirko, ti si jedanaesti, ti radi šta hoćeš'. Na toj utakmici sam dao dva gola, pobijedili smo 3:1 i plasirali se u narednu rundu. Poslije utakmice, ulazim u svlačionicu, a on me čeka raširenih ruku. Igrači su počeli da skandiraju 'baćo, baćo' (poljubac, poljubac). Zagrlili smo se kao da ništa nije bilo. Lućano je i sada u Napoliju dokazao da je veliki stručnjak. Sve njegove ekipe igraju fudbal koji se dopada napadačima i navijačima."

Izvor: Profimedia

Vučinić dodaje da je njegov bivši klub i danas u sigurnim rukama.

"U centru pažnje je veliki mag Žoze Murinjo. Za mene je fascinantno koliko ga igrači vole. Sa kime god da pričam, život bi dali za njega, bez obzira da li igraju ili sjede na klupi. Nevjerovatno. Ruku na srce, gdje god da ode, napravi rezultat. Roma još od moje generacije nije osvojila nijedan trofej, on je odmah donio pehar Lige konferencija. I proslavio ga je kao da je Liga šampiona. Svoju energiju prenio je na navijače, cijeli Rim je izašao na ulice da pozdravi ekipu kada se vratila iz Tirane", istakao je Vučinić.

Za razliku od Rome, Juventusu ne cvjetaju ruže ove sezone.

"Ne znam šta bih rekao, kašljucaju ove godine, oduzeli su im 15 bodova. Nije lako kada te bombarduju sa svih strana. Ali, Juve je veliki klub, uvijek se digne iz mrtvih i vrati u vrh evropskog fudbala. Uopšte ne sumnjam da će sljedeće sezone biti opet u konkurenciji za sve trofeje. Kad si u Juventusu, naučiš da ništa nije važnije od pobjede. To ih razlikuje od drugih. Od čistačice do predsjednika, svi žive za tri boda. Kao što je rekao legendarni Boniperti - pobjeda ne da je bitna, nego je jedina stvar koja se računa", pričao je Vučinić.

mirko.jpg

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Bliži se i start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a već u drugom kolu na programu je duel Crne Gore i Srbije.

"Polako, da prvo prebrodimo Razgrad. Bugarska je ozbiljan protivnik, ima vremena da se razmišlja o Srbiji. Dopada mi se trenerski posao, učim i napredujem. Nema razloga za žurbu", rekao je Mirko Vučinić, član stručnog štaba fudbalske reprezentacije Crne Gore čiji je jedan od najboljih igrača bio proteklih godina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)