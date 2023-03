Feđa Dudić došao u Srbiju, okrenuo se i otišao istog dana: Zbog velikog skandala bh. trener neće raditi u Superligi!

Stručnjak iz Bosne i Hercegovine nije pristao da bude trener Novog Pazara nakon svega što se desilo u klubu.

Izvor: Youtube/Bljesak.info/printscreen

Izuzetno buran dan u srpskom fudbalu, a sve se desilo u jednom klubu. Navijači Novog Pazara fizički su napali kapitena Filipa Kljajića - nekadašnjeg golmana Partizana - što je izazvalo tekstonske promjene u klubu iz Raške. Ubrzo nakon incidenta klub je napustio Rasim Ljajić, a sada je jasno da se na isti potez odlučio i trener Feđa Dudić koji praktično nije ni preuzeo funkciju u klubu.

Iako je bilo predviđeno da danas stupi na dužnost, Dudić je odbacio takvu mogućnost zbog atmosfere koja se stvorila. Pazarci su sada u velikim problemima, a Feđa se oglasio kako bi otkrio šta se tokom dana desilo u klubu sa kojim je usmeno sve dogovorio prethodnih dana.

"Jutros sam krenuo za Novi Pazar zajedno sa svojim pomoćnicima pun volje, želje i entuzijazma da sa ekipom probamo da ove godine izborimo Evropu ili bar da do zadnjeg kola budemo u prilici za to, a onda sljedeće sezone napravimo ekipu po svom ukusu i idemo ka zacrtanim ciljevima. Međutim, po samom dolasku na stadion zatekao sam problem koji se desio taj dan, odnosno napad na kapitena Filipa Kljajića gdje je on odlučio da mu je to posljednji dan boravka u Novom Pazaru. Razgovarao sam lično sa njim, ali nisam uspio da promijenim njegovu odluku. U potpunosti ga razumijem jer njegova sigurnost i sigurnost njegove porodice je dovedena u pitanje. Nakon toga otišli smo na stadion, zatekao sam jednu tišinu u svlačionici i igrače koji su u strahu da sutra ne dođu i oni u istu situaciju koja se dogodila Filipu", priča Feđa Dudić za portal "Sportsport".

Trener koji je u dosadašnjoj karijeri predvodio velikane Velež i Sarajevo u BiH svojevremeno je jednu polusezonu odigrao u Novom Pazaru i njegovo angažovanje bilo bi povratak u klub nakon više od deset godina. To se neće desiti jer je Dudić odlučio da ipak ne prihvati ponudu, iako je prethodnih dana sve oko njegovog novog posla bilo dogovoreno.

"Kroz razgovor sa njima uvidio sam da im je jako teško palo ovo što se dogodilo njihovom kolegi i bili su svi uz njega. Nakon toga odlazak i gospodina Rasima Ljajića na čiji sam poziv odlučio da dođem u klub jer sam mislio da zajedničkim snagama možemo da napravimo iskorak i donesemo Pazaru i njegovim navijačima koji je sigurno fudbalski grad, dosta radosti u budućnosti. Sva atmosfera i ambijent oko kluba koji je stvoren ne može nista dobro donijeti niti se može raditi normalno u tim uslovima i sprovoditi plan. Zbog toga sam odlučio da odem i prije nego što sam nažalost i došao. Žao mi je što do saradnje nije došlo i ovim putem bih se još jednom zahvalio na pozivu za rad u klubu Rasimu Ljajiću i Fikretu Međedoviću kao i navijačima Novog Pazara, a posebno onima koji su mi slali poruke podrške i dobrodošlice od nedjelje kada je klub obznanio da ću preuzeti vođenje ekipe. Vidimo se nekom drugom prilikom“, završio je Dudić.

(MONDO)