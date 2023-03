ENGLEZI NAPADAJU MITRA, PIKSI IM ODGOVORIO! Selektor vjeruje u srpskog rekordera: "Vjerujem da nema problema!"

Srpski fudbaler trpi strašne kritike zbog crvenog kartona u dresu Fulama, ali u dresu Srbije on je redovno bio ubitačan.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije okupila se da bi počela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, a selektor Dragan Stojković Piksi računa i na Aleksandra Mitrovića protiv kojeg se posljednjih dana u Engleskoj vodi prljava kampanja. Napadač srpske reprezentacije zaradio je crveni karton na meču Fulama i Mančester junajteda u okviru FA kupa, a postoje struje u tamošnjoj javnosti koje smatraju da je adekvatna kazna suspenzija do kraja sezone.

Zbog slučaja Aleksandra Mitrovića prvo su reagovali njegov trener Marko Silva, jedan od najpoznatijih engleskih sudija Mark Klatenburg, a na kraju i Fudbalski savez Engleske... Na kraju, imao je šta da kaže i selektor Srbije Dragan Stojković, koji ne odustaje od nekadšanjeg napadača Partizana već vjeruje u njegove dobre partije za Srbiju.

"Mnogo je kritika na njegov račun zbog crvenog kartona. Vjerujem da se to malo i preuveličava. Za mene je važno da je on maksimalmno koncentrisan za igru u reprezentaciji, za njegovu ulogu u timu. Mislim da ga sve to što se dešava neće previše poremetiti. On je ozbiljan momak, posvećen reprezentaciji više nego sto odsto. Siguran sam da neće biti problema što se tiče njegovog učinka", rekao je selektor Dragan Stojković i time nagovestio da bi Mitar mogao da predvodi napad protiv Litvanaca.

Podsećamo, Srbija kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj počinje u petak (20:45) protiv Litvanije, a tri dana kasnije gostuje Crnoj Gori u drugom kvalifikacionom kolu. U grupi se nalaze još i reprezentacije Mađarske i Bugarske, a po kalkulacijama koje su se pojavile u javnosti nacionalni tim ima ogromne šanse da se plasira na Evropsko prvenstvo poslije čak 24 godine - još od vremena kada je Piksi bio kapiten Jugoslavije.