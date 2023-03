IGRA U RUDARU I BORI SE ZA EURO 2024: Iz Prijedora ide na mečeve protiv najboljih u Evropi!

Čudna karijera u kojoj su se preplitale tri države, prije nego što je stigao u Prijedor, ali nastupi za reprezentaciju nisu dolazili u pitanje.

Izvor: Instagram/joancervos24/printscreen

Neobična fudbalska priča stiže iz Prijedora - fudbaler Đoan Servos u karijeri ima utakmice protiv nekih od najboljih evropskih selekcija, a klupski dio sezone provodi u prvoligašu Republike Srpske Rudaru iz Prijedora. Ipak, to ga ne spriječava da i dalje nastupa za reprezentaciju Andore.

Prije nekoliko dana Đoan je upisao 44. nastup za reprezentaciju i to na meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, pošto je u porazu od Rumunije na terenu proveo 86 minuta. Između ostalog, do sada je igrao protiv Francuske, Engleske, Portugala, Poljske, Turske, Mađarske, Austrije... Uopšte to nije loš CV za momka koji nastupa u Prvoj ligi Republike Srpske! Ovo je Đoan, fudbaler neobične karijere:

Zapravo, Servos je tokom jeseni bio standardan u timu i pokrivao je lijevu stranu terena na gotovo svim mečevima. Utakmicu protiv banjalučkog Želje propustio je zbog obaveza u nacionalnom timu, a ovog proljeća je izostao sa još dva meča jer ga je Andora pozvala da pomogne ekipi tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Pored toga, Đoan je igrao za klub Andora iz svoje države i u njemu je prošao sve mlađe kategorije, probao je da se nametne u nekoliko španskih niželigaša, a kratko je bio i u SAD gdje je mislio da će započeti novi dio svoje karijere. Ipak, nije išlo sjajno pa se prethodnog ljeta iz Španije preselio u Prijedor.