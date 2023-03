Fudbaleri poludjeli za "NIKOTINSKIM DOPINGOM"! Sve više koriste SNUS, drže ispod žvake i utrljavaju u desni, a OPASNO JE

Šta je snus, mljeveni duvan koji sve češće viđamo na mečevima Premijer lige?

Izvor: Instagram/marcusrashford/Screenshot

Veliki broj fudbalera Premijer lige "navukao" se na snus, supstancu za koju ste vjerovatno čuli kada su se čak i roditelji zabrinuli šta njihova djeca koriste u školi. U pitanju je duvan u prahu koji se pakuje u kesice čaja, i koji je vrlo dostupan i jeftin, a u sebi sadrži veliku koncentraciju nikotina. Ranije se snus čak i ušmrkavao kroz nos, dok se sada najčešće utrljava u desni, što ste možda primijetili i na utakmicama engleskog prvenstva.

"Atletik" podsjeća da se to sve češće viđa u "lajv" prenosu mečeva Premijer lige, tako da su snus koristili Bertrand Traore iz Aston Vile i Mark Gilespi iz Njukasla, a ko zna još koliko fudbalera to krije.

"To je postao tabu, niko ne priča o tome", rekao je menadžer Li Džonson koji radi u Hibernijanu, a prije toga je u Sanderlendu, Bristl sitiju, Barnsliju i Oldamu vidio iz prve ruke da više od trećine njegovih igrača koristi "nikotinski doping": "To postaje dio kulture i sve je gore, moramo da edukujemo fudbalere da postoji mogućnost razvijanja zavisnosti. Mislim da ne shvataju da dugoročno mogu da imaju velikih problema zbog toga."

Isti izvor podsjeća da jedan veoma poznati reprezentativac Engleske gotovo uvijek ima snus ispod žvake, drugi poznati fudbaler iz Premijer lige je morao da "batali" snus nakon što je imao velikih problema sa formom, dok dodaju da je Sindikat fudbalera Engleske počeo da sprovodi istragu i upozorava igrače od potencijalnog rizika.

Bertrand Traoré il a calé son snus en sous-marinpic.twitter.com/WkS5at0Uua — Alm (@Ali1cinq)February 18, 2023



"Ne znam kako da se borimo protiv toga, nije na listi zabranjenih supstanci i ne možemo da im zabranimo. To su odrasli momci i na kraju se predate, ali ono što me zabrinjava je kad vidim momke od 16 do 21 godine koji to koriste", naveo je Džonson.

Prethodno je Džejmi Vardi u svojoj autobiografiji napisao da redovno koristi snus, nakon čega je u Engleskoj našao na brojne kritike i poslije lošeg publiciteta je poručio da je prestao. Takođe, Markus Rašford i Viktor Lindelef iz Mančester junajteda su na svojim profilima na društvenim mrežama dijelili fotografije na kojima se vide da kod sebe imaju snus, dok je Emil Kraft iz Njukasl junajteda poručio da je u njegovoj zemlji - Švedskoj - to najnormalnija stvar.