"ČIST RAČUN - DUGA LJUBAV!" Velež odgovorio na saopštenje "Želje": Sve vaše ustupke smo platili koliko ste i tražili!

"Rođeni" su se oglasili nakon saopštenja sarajevskog premijerligaša.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Prva utakmica polufinala Kupa BiH između Veleža i Željezničara igra se večeras u Vrapčićima od 20.30 časova, a na njoj neće biti gostujućih navijača.

Najvatrenije pristalice sarajevskog kluba oglasile su se saopštenjem, navodeći da su razočarani uslovima koje je mostarski klub ponudio za njihov smještaj na stadionu. Iz mostarskog kluba su naveli da u ponuđenom ne vide ništa sporno, na šta je sinoć saopštenjem reagovao sarajevski klub, koji je, kako su istakli, bio razočaran odnosom Mostaraca.

Nije se dugo čekalo na odgovor "rođenih", koji su saopštenje objavili sinoć na zvaničnom sajtu, a koje prenosimo u cjelosti.

"Fudbalski klub Velež Mostar izražava začuđenost saopštenjem za javnost kojeg je večeras izdao Fudbalski klub Željezničar. Naše sportske rivale i prije svega prijatelje moramo upoznati sa činjeničnim stanjem kada je u pitanju naš stadion, a koji se još uvijek nalazi u fazi izgradnje. Upravo zbog toga, jer ćemo u skorijoj budućnosti i zvanično najaviti da počinjemo s projektom izgradnje južne tribine na našem stadionu, nažalost, nije bilo moguće izaći u susret i ustupiti 5% kapaciteta tribina na način kako su to zahtijevali iz FK Željezničar.

Da smo to učinili onako kako je to zahtijevao FK Željezničar, to bi bio svojevrsni presedan jer u našim prethodnim utakmicama kada smo bili domaćini slične uslove koje traži FK Željezničar nije bilo moguće ispuniti prema navijačima FK Borac, HŠK Zrinjski i FK Sloboda. Mi smatramo da svi trebamo imati principijelan i jedinstven aršin prema svim klubovima. Jednostavno, naše sportske prijatelje i rivale iz FK Željezničar još jednom upoznajemo s činjenicom da će južna tribina koja treba u skorije vrijeme da počne s izgradnjom biti namijenjena u predviđenom omjeru za navijače svih gostujućih klubova. Čudi nas što u FK Željezničar nemaju razumijevanja za ove činjenice.

Još ćemo jednom podsjetiti javnost i naše prijatelje iz FK Željezničar da je FK Velež uspio osigurati u vrlo kratkom roku montažnu tribinu za gostujuće navijače i za to uložiti određena sredstva. Ta gostujuća tribina urađena je po uputama ljudi iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine koji su zaduženi za infrastrukturna pitanja i kao takva tribina je dobila zeleno svjetlo od nadležnih službi FS BiH. Samim time smatramo da smo svoju obavezu ispunili. Isto tako važno je istaknuti činjenicu da je i Policijska stanica Mostar Sjever zatražila izgradnju montažne tribine jer u protivnom nije mogla garantovati i osigurati sigurnost kad bi se navijačke grupe rasporedile onako kako to traže iz FK Željezničar.Na koncu se osvrćemo i na primjedbu iz FK Željezničar o njihovom gostoprimstvu prema Veležu u našim evropskim utakmicama na stadionu Grbavica. Vaš ustupak, dragi prijatelji, a to preskačete, FK Velež je platio onako kako ste tražili. Čist račun – duga ljubav, dragi prijatelji.

Bez obzira na sve, FK Velež s tradicijom i slavom dužom od 100 godina i dalje će biti sportski prijatelj i rival sa FK Željezničar, i bićemo najsrećniji kad završimo izgradnju južne tribine da imamo još jedan prelijepi i kompletirani stadion po standardima FIFA i UEFA na kojeg ćemo svi zajedno biti ponosni.

Uz sportske pozdrave i sutrašnju dobrodošlicu,

Upravni odbor Fudbalskog kluba Velež Mostar", navedeno je iz mostarskog kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!