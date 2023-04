RAZBIO SRBIJU, POTPISAO ZA REAL, PA BANKROTIRAO: Htio da bude rep zijvezda, pa sad šokirao izborom nove karijere!

Rojston Drente je svojevremeno važio za jednog od najtalentovanijih fudbalera svijeta.

Izvor: Profimedia

Holandski fudbaler Rojston Drente za dva dana će proslaviti 36. rođendan i sada bi vjerovatno razmišljao o završetku igračke karijere, da ona za njega nije praktično završena još prije decenije. Brzonogi fudbaler koji je "uništio" Srbiju sa Holandijom na Evropskom prvenstvu 2007. godine za mlade fudbalere, stigao je tog ljeta u Real Madrid u transferu vrijednom tada ogromnih 14 miliona evra i činilo se da će biti nova zvijezda "kraljevskog kluba", ali...

Drente je bio "u oblacima" zbog potpisa za Real Madrid i više nije mario za fudbal, pa je poslije pozajmica u Erkulesu i Evertonu, počeo da luta 2012. godine po odlasku iz Real Madrida. Igrao je za brojne klubove (Alanija, Reding, Kajzeri, Banijas, Sparta...) i pokušavao je da "restartuje" svoju karijeru, ali sa viškom kilograma nije mogao da uspije. Uz to, potrošio je novac koji je zaradio dok je igrao za Real, bankrotirao je, a čak nije mogao da prođe ni u amaterskim klubovima poput Kozaken bojsa. Posljednju utakmicu odigrao je prošle godine, a u međuvremenu je promijenio nekoliko karijera.

Počeo je da se zanima za muziku i objavio je nekoliko rep pjesama, međutim to mu se nije isplatilo, tako da je ovih dana sve iznenadila vijest da se Rojston Drente nakon fudbala okrenuo zdravstvu!?

"Čitava moja porodica bavi se tim poslom. Tetka Helen je medicinska sestra, moja majka je njegovateljica i prije nekoliko godina sam razmišljao: Zašto i ja ne bih prošao obuku i vidio kako se snalazim u tom svijetu?", ispričao je Rojston Drente koji je istakao da je u međuvremenu počeo da radi na odjeljenju za osobe sa demencijom, a posao mu prija jer osjeća da je bolja osoba od kada pomaže drugima.

"Vidim potpuno drugu stranu svijeta. Rad mi pomaže da postanem bolja osoba u ovom društvu. Navikao sam na glamur u fudbalu, ali me je ovo popravilo kao osobu. To je ono što sam tražio. Puno sam se mučio na kraju igračke karijere. Činjenica je da znaš šta želiš da radiš, ali u trenutku kada počneš s tim, zapitaš se je li to zaista ono što ti se sviđa".