"Braća" pokušala da OTMU trenera Zvezdi, ali... Olimpijakos IZGUBIO bitku za Bahara, ovo znači da ide na Marakanu?

Olimpijakos je pokušao da "pokvari" posao Crvenoj zvezdi i čini se da nije uspio u toj namjeri pošto je Barak Bahar rekao da nije zainteresovan.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda je navodno postigla usmeni dogovor sa Barakom Baharom i izraelski trener bi od ljeta mogao da preuzme srpskog šampiona, međutim problem za crveno-bijele je što je posao "procurio" u javnost i tome se priča već desetak dana. Od tada je u vrlo neugodnoj situaciji Miloš Milojević, nije prijatno ni Baraku Baharu koji mora da motiviše ekipu koju vjerovatno napušta, dok su informacije o dostupnosti izraelskog trenera stigle i do drugih klubova koji prete da pokvare posao Crvenoj zvezdi.

Olimpijakos je smijenio trenera Mičela i aktivno traži njegovog nasljednika, a jedna od meta je i Barak Bahar. "Bratski klub" navijača Crvene zvezde je u međuvremenu već kontaktirao Bahara i sa njim razgovarao o mogućem angažmanu, prenosi uvijek dobro obavješteni izraelski portal "Sport 5".

"Olimpijakos, koga je Makabi Haifa eliminisala u Ligi šampiona, zvanično je kontaktirao Baraka Bahara kako bi trener Makabija odmah preuzeo grčki klub. To se dogodilo odmah poslije otkaza Mičelu. Ponuda grčkog kluba je bila da odmah preuzme klub, što je Bahar odbio, s obzirom na to da je obećao da će sa Makabi Haifom završiti sezonu i pokušati da dođe do treće uzastopne titule u Izraelu", navodi ovaj izvor i napominje da je Bahar već dugo na meti crveno-belih.

Ovo je dobra vijest za Crvenu zvezdu pošto Olimpijakos ne želi vršioca dužnosti do kraja sezone nakon čega bi angažovao novog trenera, nego želi odmah da pronađe rješenje jer su tek trećeplasirani u prvenstvu Grčke. Mogli bi da mu se jave na ljeto kada će "biti na tržištu", ali moguće je da će do tada imati trenera i da je zato Crvena zvezda u prednosti.

U međuvremenu je Olimpijakos preuzeo Hoze Anjigo, koji je inače i tehnički direktor kluba, a očekuje se da novo ime bude uskoro imenovano. to bi trebalo da bude četvrti trener koji je ove sezone vodio klub iz Pireja pošto je posle otkaza Pedru Martinsu na klupi sjedio Karlos Korberan, a zatim i Mičel. Njih dvojica su u 24 utakmice upisali svega sedam poraza, što je katastrofalno za klub njihovog renomea.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!