Šta ćeš u Zvezdi? To je prosječan klub! Haos u Izraelu, zbog odlaska Bahara na "Marakanu" reagovao i ministar!

Crvena zvezda je gotovo sve dogovorila sa Barakom Baharom iz Makabi Haife, međutim ima i onih koji ga savjetuju da odustane i ostane u Izraelu. Čak se i ministar sporta i kulture umiješao.

Izvor: YouTube/אילן גופר ilan goffer כתבות ספורט/Screenshot

Već sedam dana sportski mediji u Izraelu i Srbiji bruje o tome da je Barak Bahar novi trener fudbalera Crvene zvezde. Zvanične potvrde i dalje nema, i to čini se na insistiranje Makabija, pa djeluje da će Miloš Milojević i Barak Bahar nastaviti da rade svoj posao do kraja sezone kada će biti ozvaničena novost na "Marakani". Baharu je spreman ugovor do 2025. godine vrijedan milion evra po sezoni, uz to će Crvena zvezda platiti i obeštećenje za Izraelca u visini od 600.000 evra, dok će mu biti obezbijeđena i pojačanja kakva Makabi ne može sebi da priušti.

Međutim, u Izrealu misle da griješi i vjeruju da prelaskom iz Haife u Crvenu zvezdu, nekadašnjeg šampiona Evrope i svijeta, neće napraviti značajan korak unaprijed. Slučaj se toliko komentariše u Izraelu da je na kraju stigao do ministra kulture i sporta ove zemlje, koji naravno negoduje zbog potencijalnog odlaska talentovanog fudbalskog stručnjaka.

"Šta bih savjetovao Baharu da uradi? Vau, to je baš teška dilema... Sa jedne strane, to bi bio veliki finansijski benefit za njega. Crvena zvezda je velika, ali nije i najveća u Evropi. To je prosječan klub, srednje veličine. Naravno, veći je od Makabija iz Haife, ali...", ostao je neodlučan Makluf Zoar govoreći za izraelski "Sport 5", nakon čega je ipak poručio Baraku Baharu da je za njega bolje da ostane u rodnoj zemlji.

"Da sam na njegovom mjestu, ja bih ostao. Otišao bih kod predsjednika kluba i rekao mu - vidi ovo što mi je Zvezda ponudila, oduzimi 25-30 odsto i ostaću ovdje još nekoliko sezona", naveo je ministar sporta i kulture i rekao da može da razumije što mu je ponuda iz Beograda primamljiva jer se radi o velikom izazovu.

Podsjetimo, Barak Bahar ima samo 43 godine, a do sada je kao trener podizao čak deset trofeja. Čak tri puta je bio prvak Izraela sa Hapoel Ber Ševom, dok je upravo svoj bivši klub pobijedio u derbiju za titulu. Čini se da će i sa Makabijem iz Haife tri puta uzastopno osvojiti naslov. Međutim, izgleda da mu se ne igraju kvalifikacije za Ligu šampiona, pošto bi sa Crvenom zvezdom imao direktno mjesto među 32 najbolje ekipe Evrope.

