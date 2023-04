JOŠ NIJE VREME ZA "BAMBILEND" U ZVEZDI! Crveno-bijeli na korak od titule, a mladi nek se još strpe...

Miloš Milojević ne želi ništa da prepusti slučaju i bira najbolji tim za meč sa Radničkim.

Crvena zvezda ima priliku da večeras protiv kragujevačkog Radničkog (18.00) na stadionu "Rajko Mitić" dođe na korak do čak šestog uzastopnog šampionskog naslova, odnosno sve do utorka uveče će čekati rezultate sa mečeva Čukaričkog i TSC-a. U slučaju da oni ne dođu do pobjeda protiv Partizana i Voždovca, Crvena zvezda će i formalno biti osvajač titule i to prije nego što je počeo plej-of!