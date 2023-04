ZVEZDINA DOMINACIJA: 30 UTAKMICA BEZ PORAZA! Ispustila je bodove samo u ove 4 utakmice, da li će probiti STOTKU do kraja

Crvena zvezda pobjeđuje u Superligi i odbrojava dane do ozvaničenja svoje šeste uzastopne titule

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda pobijedila je Radnički 1923 u uglavnom monotonoj utakmici, poslije koje će se manje pričati o utisku, a najviše o činjenici da je tim Miloša Milojevića možda sa ta tri boda osvojio titulu. Uslov za to biće da TSC i Čukarički u utorak ne izgube od Voždovca i Partizana, čime bi novi-stari prvak postao šampion i prije plej-ofa.

Milojevićev tim ući će u plej-of sa skorom od 26 pobjeda, četiri remija i bez poraza, kao i sa gol-razliikom 81:14. Ta gol-razlika popravljena je u ponedjeljak golovima Aleksa Viga udarcem sa ivice kaznenog prostora, a potom i preciznim šutem Stefana Mitrovića poslije brzog trka po lijevoj strani kaznenog prostora.

Crvena zvezda je tako od mogućih 90 poena osvojila čak 82, ispustivši po dva poena u utakmicama protiv Partizana u 168. vječitom derbiju u avgustu (1:1), zatim protiv TSC-a na stadionu "Rajko Mitić" 4. septembra (takođe 1:1) i u 2023. takođe u dvije utakmice - protiv Vojvodine na "Marakani" (1:1) 4. februara i protiv Napretka u Kruševcu, 19. marta (i taj meč je bio 1:1).

"Drugačije je bez prisustva publike, pogotovo jer smo navikli na vjetar u leđa i s te strane je energetski bilo malo monotono, ali momci su odradili dobar posao protiv ekipe koja stoji u bloku, igra na kontakt i faul. Utakmica je, za moj ukus, bila spora, ali smo dosta kreirali, postigli dva gola, mogli i još, tako da je bilo dobrih. Igrači koji su ušli su pokazali kvalitet i budućnost, odmorili i Pešića i Kangu, uz to nismo iskoristili Kataija i Ivanića do kraja. Sve u svemu, pozitivan utisak", rekao je poslije utakmice Miloš Milojević.

"Čestitam momcima na tome što su neporaženi poslije 30 utakmica. To ništa ne znači, ako ne nastavimo u istom ritmu, tako da ne razmišljam o plej-ofu, već samo o narednom rivalu, a to će vjerovatno biti TSC. Idemo utakmicu po utakmicu, pa ćemo da vidimo da li smo ostvarili naš cilj", podvukao je šef stručnog štaba Zvezde.

Bez obzira na to da li će ove ili sljedećih nedjelja Zvezda "ovjeriti" osvajanje titule, njena šestodogodišnja dominacija Superligom mogla bi da bude zaokružena još jednom "duplom krunom". Takmičenje u Kupu Zvezda će nastaviti 3. maja na gostovanju Napretku u Kruševcu u četvrtfinalu tog takmičenja, a za to vrijeme će uveliko spremati i promjene u timu i pripreme za učešće u grupnoj fazi Lige šampiona sljedeće sezone. A i oni koji povremeno prate srpski fudbal već znaju da je izvjesno da će se trener Milojević rastati sa ekipom junu i da će na njegovo mjesto doći Izraelac Barat Bahar.

Pred Zvezdom je još sedam kola i 21 bod je u igri. Da li će uspjeti da "dobaci" do 100 osvojenih bodova do kraja? Možda bi to mogao da bude takmičarski izazov za crveno-bijele, s obzirom na to da već nedjeljama trče šampionsku trku sami sa sobom, dok se borba vodi za takođe nikad vrednije drugo mjesto, koje vodi viceprvaka u kvalifikacije za Ligu šampiona.