Jedan dan u Zvezdi, a sutra: ČEKAJ DA SKLONIMO KRAVE SA TERENA! Filmska priča kultnog veziste: Čekaj, ovo je TREĆA liga?

Predrag Đorđević je karijeru završio kao najtrofejniji i najlegendarniji fudbaler u istoriji Olimpijakosa, ali njegov početak u Grčkoj bio je vrlo trnovit.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO PAUL BARKER

Nije dao mnogo intervjua u karijeri, ali sada je najlegendarniji fudbaler u istoriji Olimpijakosa, dugogodišnji kapiten crveno-bijelih iz Pireja i čovjek sa 12 titula šampiona Grčke Predrag Đorđević naširoko pričao za grčku "Gazetu". O svojoj karijeri, počecima u Kragujevcu, Crvenoj zvezdi, a onda odlasku u Grčku.

"Aktuelni predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić je došao u Kragujevac i tražio me od Radničkog. Dogovorili su se i otišao sam za Beograd", ukratko je objasnio odlazak u Beograd, a onda se osvrnuo na dolazak u Grčku.

Od 1996. do 2009. godine bio je vihor na lijevom krilu Olimpijakosa, ali je prije toga četiri godine igrao za Panilijakos. Što ne bi bio čudno, da Panilijakos nije bio trećeligaš tada!

"Svaki igrač Crvene zvezde je tada bio na prodaju. Sve su nas stavili u izlog i pokušavali da nas prodaju. Partizan isto. Zbog rata, dosta izbjeglica je tada dolazilo u Beograd. Svakog dana su igrači stizali na probu u Crvenu zvezdu. Ako su išta vrijedjeli, klub bi odmah pokušao da ih proda. Svakog dana su destorica odlazila i dolazila. Haos! Predsjednik Zvezde je čuo da mi se ide, a Kostas Strancalis je došao na jednu utakmicu da me gleda. Dogovorili su se, Strancalis im je platio u markama i otišao sam u Panilijakos. Agent iz Skoplja, koji je bio u dobrim odnosima sa Džajićem, odigrao je bitnu ulogu", istakao je Đorđević koga su tada prevarili!

Teško da bi pristao da dođe u treću ligu, ali su mu rekli da zapravo ide u viši rang takmičenja. Kada je stigao i potpisao ugovor, povratka nije bilo.

"Ja sam tada govorio da neću ići ispod drugoligaškog takmičenja. I rekli su mi da su mi našli drugoligaški klub. Avioni nisu letjeli zbog rata i automobilom su me prebacili u Solun. Iz Soluna sam taksijem otišao za Pirgos. U jednom momentu sam pomislio da hoće da me strpaju na brod i pošalju me u Italiju. Putovao sam 15 sati. Stigao sam dan pred utakmicu protiv Hajdarija. Trener mi je rekao da u Hajdariju igra fudbaler iz Srbije i da malo porazgovaram sa njim ako hoću. Igrali smo jedan protiv drugog u kup meču u Srbiji i znali smo se odranije. Kasnije je umro od srčanog udara... Pitao me je zašto sam zaista iz Crvene zvezde došao ovdje? Odgovorio sam da me je želio i Herkules koji je takođe drugoligaš, ali da nije mogao da plati. Rekoh mu: ’Ma bitno da je makar druga liga... Svejedno koji klub’. On se iznenadio: ’Koja druga liga? Ovo je treća liga, igram ovdje godinu i po dana’. Nisam mogao da vjerujem šta čujem... Pozvao sam odmah agenta i pitao ga koja sam liga. Počeo je da vrda, da objašnjava kako postoje lige Sjever i Jug... I na kraju je priznao da sam potpisao za trećeligaša", ispričao je svoju nevjerovatnu priču Predrag Đorđević.

Uspio je ipak da ga smiri njegov agent i na kraju je ostao četiri godine i uveo klub iz Pirgosa u najviši rang.

"Upravo sam potpisao ugovor na dvije i po ili čak tri i po godine za trećeligaša. Otišao sam u hotel po pasoš i stvari, ali sam shvatio da nemam čime da se vratim. I ostao sam. Šta sam drugo mogao? Agent me je malo smirio kada mi je rekao da je klub dobro organizovan, da ima divnog predsjednika i da mi je bolje tu nego u prvoligašima koji varaju sa platama. I tako sam ostao u Panilijakosu."

Za čas je stigao od Crvene zvezde koja je u njegovo vrijeme bila šampion Evrope i svijeta do treninga po grčkim njivama gdje su krave i ovce imale primat.

"Prvi trening sam imao u ponedjeljak, a već u srijedu smo igrali kup meč protiv Panatinaikosa. Na stadionu u Pirgosu smo se presvukli za trening i onda su nam rekli da uđemo u automobile?! Poslije 10-15 minuta vožnje smo stigli u neko selo sa terenom na kojem su pasle krave i ovce. Rekli su mi da sačekam da otjeraju stoku i da onda počinje trening. Od Crvene zvezde, Marakane, Barija, do sela u nedođiji... Ali moram reći da su me svi lijepo prihvatili od prvog dana i bili dobri prema meni. A i ja sam imao čeličnu volju da uspijem. Počeo sam od nule i izbrisao iz glave sve za šta sam do tada znao", završio svoju priču nekadašnji reprezentativac SR Jugoslavije i Srbije i Crne Gore.