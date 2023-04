ZVEZDA IGRA ZA NAJRANIJU TITULU U ISTORIJI I REKORDE: Hoće i "duplu krunu" treći put zaredom, što niko nije uradio

Crvena zvezda želi da ispiše nove stranice istorije do kraja sezone.

Matematika kaže da Crvenu zvezdu još sam bod dijeli od 34. šampionskog naslova, šestog u nizu. Crvena zvezda će do titule pokušati da dođe predstojećeg vikenda protiv TSC-a (subota, 18.00) na stadionu "Rajko Mitić", a ukoliko se to dogodi - izjednačiće rekord generacije iz sezone 1976/77 koja je do pehara došla na šest kola prije završetka takmičenja, što sada može da ponovi i ekipa Miloša Milojevića.