ZBOG VLAHOVIĆA SE OGLASILI I IZ VLADE! Doživio iste uvrede kao i Mihajlović, Stanković... Ministar mu odmah pisao!

Dušan Vlahović je grozno vrieđan i to je jedna od tema dana u čitavoj Italiji.

Dušan Vlahović postao je jedan u nizu igrača iz Srbije i iz ovih krajeva koji je u Italiji vrijeđan rasističkim povicima "Ciganine". To je vikano i pokojnom Siniši Mihajloviću, Dejanu Stankoviću su to nedavno dobacivali navijači Rome, a on im je oštro odgovorio, a sada je meta istih uvreda bio i Dušan. I on je odgovorio, tako što je stavio prst na usta nakon što je dao gol Atalanti, u Bergamu, gdje su navijači tog velikog tima obrukali i sebe i svoj klub.

Posluhe tih nerazumnih scena, oglasio se i ministar u italijanskoj vladi, Andrea Abodi. On je prvi čovjek ministarstva za sport i omladinu u kabinetu premijerke Đorđe Meloni.

"Moje 'ne' i naše 'ne', NE RASIZMU! Uvijek mora biti primijenjeno 'Ne' prema mržnji zbog boje majice ili kože, religije ili naroda. I to uvijek važI. Kao i poštovanje, koje se uvek računa. I ko god pogriješi, mora da odgovara za to, uvijek i svuda. Izvinjavamo se Dušanu Vlahoviću!", napisao je on.

