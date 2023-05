RUSKI FUDBALER BRUTALNO ISPROZIVAO SLAVIŠU JOKANOVIĆA! Srbin napustio Moskvu, a on opleo: "Nije nas poštovao!"

Samo nekoliko dana nakon što je nekadašnji fudbaler i trener Partizana napustio Dinamo iz Moskve, jedan od njegovih bivših igrača se oglasio.

Srpski trener Slaviša Jokanović nedavno je napustio klupu Dinama iz Moskve - već se spekuliše da će ga naslijediti Marko Nikolić tokom ljeta - a igrači ovog kluba zadovoljni su što je došlo do prekida saradnje. Kontroverzni golman Igor Leščuk dao je izjavu ruskim medijima nakon pobjede protiv Torpeda i prilično isprozivao Jokanovića, koji je svojevremeno pravio čuda u Čempionšipu.

Leščuk smatra da je Slaviša Jokanović trebalo srdačnije da se pozdravi sa igračima nakon što je postalo jasno da odlazi iz Moskve, kao i da je tokom boravka u klubu morao bolje da komunicira sa njima. Po njegovom mišljenju, to je bio glavni razlog za neuspjehe - nisu razumeli šta Jokan želi od njih.

"O Jokanovićevom odlasku smo saznali iz medija, on nam ništa prije toga nije rekao. Na kraju je samo poslao poruku u grupu i u njoj je rekao da odlazi. Mislim da je to nepoštovanje nas igrača. Ipak smo sarađivali godinu dana, mogao je da dođe makar da se rukuje sa nama“, rekao je Leščuk za ruske medije i otkrio šta nije funkcionisalo: "Imali smo problem što nikako nismo mogli da se sporazumijemo s njim, nismo shvatali kako bi trebalo da igramo i to nas je sve frustriralo. Dolaskom novog trenera Alpatova najzad smo počeli da razumijemo šta se od nas traži."

Inače, golman Igor Leščuk je prethodnih dana bio u centru pažnje sasvim drugim povodom. Otkriveno je da je ruski čuvar mreže prevario svoju suprugu sa njenom najboljom drugaricom. Bio je to dovoljan razlog za pokretanje brakorazvodne parnice, ali i za mnogo prozivki preko društvenih mreža od strane Violete Leščuk.