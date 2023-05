Inter odbio nepristojnu ponudu pred finale Lige šampiona!

Inter iz Milana dobio je ponudu sajta za odrasle da ih reklamira od finala Lige šampiona.

Izvor: Profimedia

Već nekoliko sedmica fudbaleri Intera igraju bez glavnog sponzora na dresu. Raskinuli su saradnju sa kompanijom "DigitalBits" koja nije ispoštovala finansijski dio dogovora i duguje veliki novac "nerazurima" za reklamu na grudima, a dok traže sponzora za iduću sezonu - dobili su primamljivu ponudu za kraj sezone.

Kao što je poznato, Inter će igrati u finalu Lige šampiona 10. juna u Istanbulu protiv Mančester sitija, a ponudu je lansirao jedan veb-sajt za odrasle koji bi želio da se na taj način pozicionira među ljubiteljima fudbala. U pitanju je platforma "My Club" koja je ponudila ni manje ni više nego 100 miliona evra da se reklamira na istaknutom mjestu. Željeli bi da to sve krene od finala, a za ugovor do 2029. godine nude dakle devetocifrenu sumu.

Za sada nema najava da će Inter i prihvatiti takvu ponudu pošto se priča da bi željeli da u finalu ponesu reklamu jedne humanitarne organizacije, dok će potom od sljedeće sezone izabrati novog generalnog sponzora. Vjeruju da bi mogli da dobiju i veći novac ukoliko osvoje Ligu šampiona i tako budu najprijatnije iznenađenje u ovoj fudbalskoj godini.

Podsjetimo, nedavno je zbog sličnih razloga i Roma raskinula ugovor sa istoimenim sponzorom "DigitalBits" koji duguje ogroman novac. Za razliku od Intera, Roma ima natpis na dresu - SPQR (latinska izreka koja znači Rimski narod i Senat).