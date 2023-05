"Danas je ovo zemlja rasista! Ići ću do kraja": Haos na utakmici Real Madrida u Španiji, Vinisijus odlazi?

Vinisijus Žunior bio vrijeđan na utakmici Reala, a onda se sukobio sa protivnicima, dobio crveni, gestikulirao ka navijačima... Potpuni haos na utakmici na "Mestalji".

Izvor: Profimedia

Napadač Real Madrida Vinisijus dobio je crveni karton na utakmici protiv Valensije na "Mestalji" zbog sukoba sa fudbalerima domaćeg tima. On je prethodno izgubio živce zbog rasističkog dobacivanja sa tribina, koje je postajalo sve bučnije dok je izlazio sa terena. Na zvižduke je odgovorio gestikulirajući prstima broj "dva", sa aluzijom na to da će Valensija ispasti u drugu ligu. Ipak, domaći su pobijedili Real 1:0 i sačuvali šansu da ipak ostanu u najvišem rangu, ali su skandal i Vinisijusovo isključenje ipak obilježili susret više od konačnog rezultata.

Fudbaler iz Brazila, koji već pet godina igra u Španiji, pozvao je u 70. minutu sudiju i počeo da pokazuje na osobu iz gledališta, iza jednog od golova na kultnom stadionu "Mestalja". Dok je ofanzivac Reala otišao do ivice terena i sukobio se sa navijačima, igrači oba tima pokušavali su da smire situaciju. U međuvremenu je i policija došla na tribine, a zvanični spiker je zamolio navijače da se ponašaju sportski i bez incidenata.

U tom trenutku, trener Real Madrida Karlo Anćeloti pozvao je Vinisijusa na stranu, razgovarali su i on je nastavio da igra, ali poslije desetak minuta igra je opet prekinuta, jer je Brazilac odgurnuo po licu jednog fudbalera Valensije. Nakon VAR provjere te situacije, Vinisijus je počeo da ironično aplaudira, da gestikulira "druga liga" navijačima Valensije, a to je uznemirilo i igrače na klupi domaćeg tima, pa su se neki zatrčali ka njemu dok je još bio na terenu. I zbog toga je utakmica bila prekinuta, a kada je nekako nastavljena, pa završena, Vinisijus se oglasio i na društvenim mrežama. On je u emotivnoj poruci rekao da je Španija sada rasisistička država i nagovijestio je da bi mogao da ode iz nje, iako je u Realu jedan od najbitnijih igrača. Uostalom, prošle sezone donio mu je titulu prvaka Evrope golom protiv Liverpula u finalu u Parizu.

"Nije to bio ni prvi, ni drugi, ni treći put. Rasizam je normalan u Primeri. Konkurencija misli da je to normalno. Savez takođe. I protivnici to podstiču. Tako mi je žao. Ovo prvenstvo je nekada pripadalo Ronaldinju, Ronaldu, Kristijanu i Mesiju, a danas pripada rasistima. Prelijepa nacija, koja me je dočekala i koju volim, ali koja je pristala da iznese sliku rasističke zemlje u svijet. Žao mi je Španaca koji se ne slažu ali danas, u Brazilu, Španije je poznata kao zemlja rasista. I nažalost, nemam odbranu za sve što se dešava svake nedjelje. Ali sam jak i ići ću do kraja protiv rasista. Čak i ako je to daleko odavde", napisao je on na Tviteru

"Nagrada koju su rasisti osvojili je moje isključenje. To nije fudbal, to je La Liga", napisao je Vinisijus na svom Instagram nalogu poslije utakmice, žestoko kritikujući Primeru. Njega su i ranije ove sezone (kao i prethodnih) vrijeđali zbog boje kože, gađali su ga bananama i nazivali ga "majmunom".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!