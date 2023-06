Novi trener Crvene zvezde Barak Bahar prvo je kapitenu Milanu Borjanu saopštio da neće moći da računa na veliku ulogu u timu pod njegovom komandom.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda će tokom ljetnjeg prelaznog roka dobiti novog golmana - to je manje-više postalo jasno nakon što su se u javnosti pojavili detalji razgovora novog trenera Baraka Bahara i dosadašnjeg kapitena Milana Borjanu. U sklopu reorganizacije igračkog kadra izraelski stručnjak krenuo je od gola, a iskusni čuvar mreže dobio je slobodu da napusti klub.

Golman koji je bio dio velikih evropskih uspeha Crvene zvezde ponovo je bliži odlasku nego ostanku na stadionu "Rajko Mitić", a sada su se stvari promijenile u odnosu na prethodnu situaciju. Postojali su trenuci kada je Milan Borjan bio spreman da napusti Zvezdu i karijeru nastavi u MLS ligi - jer bi bio bliži Kanadi za koju brani na reprezentativnom nivou, ali situaciju da Zvezda želi njega da pusti još nismo imali.

Dolazak Izraelca na klupu srpskog šampiona "pogurao" je rastanak Zvezde i čuvara mreže porijeklom iz Knina, a postoji i nekoliko razloga za to. Po mišljenju navijača Milanova forma je u padu i on trenutno nije na nivou koji je prikazivao kroz veoma uspješne sezone Crvene zvezde. Na to se nadovezuje igra nogom, koju je Barak Bahar istakao kao najveću manu Zvezdinog čuvara mreže, ali i odsustvo sa gotovo kompletnih priprema srpskog šampiona. Navodno, Bahar je telefonom saopštio Borjanu da ne računa na njega, a to izgleda bio i jedini način jer se novi trener i iskusni golman neće sresti u Beogradu sve do sredine jula.

Vidi opis BORJAN CIJELO LJETO NEĆE BITI U BEOGRADU: Novi trener Zvezde ga "precrtao", a Milan ima druge obaveze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Milan Borjan je odmah nakon završetka prvenstva otputovao na godišnji odmor, odakle će nastaviti ka Kanadi i javiti se selektoru za izazove u završnici Lige nacija. Kanađane čekaju polufinale protiv Paname i zatim borba za konačan plasman u zavisnosti od ishoda tog meča, ali to nije sve. Njihov nacionalni tim nastavlja sa pripremama za Gold kup, na kojem bi mogli da ostanu čak do 16. jula.

Obaveze reprezentacije Kanade tokom ljeta:

15. jun, Panama - Kanada, polufinale Lige nacija

18. jun, Kanada - Meksiko/SAD, finale ili meč za treće mesto

27. jun, Kanada - kvalifikant, grupna faza Gold kupa

1. jul, Gvatemala - Kanada, grupna faza Gold kupa

4. jul, Kanada - Kuba, grupna faza Gold kupa

8/9. jul, četvrtfinale Gold kupa, ukoliko se plasiraju

12. jul, polufinale Gold kupa, ukoliko se plasiraju

16. jul, finale Gold kupa, ukoliko se plasiraju

Imajući u vidu da je Barak Bahar nov u klubu, ali da je svjestan da se kiksevi na početku sezone u ekipama kakva je Crvena zvezda ne praštaju, Izraelac vjerovatno računa na to da će mu tokom priprema za novu sezonu biti potrebni igrači koji su fizički prisutni dok implementira svoje ideje.

Kako se moglo čuti prethodnih dana, pripreme Crvene zvezde počinju 19. juna, dok će Superliga Srbije početi 22. jula, pa je jasno da će Borjan propustiti kompletne pripreme srpskog šampiona. Izraelski stručnjak nije spreman da se odrekne prvog golmana tokom sve četiri nedjelje priprema, a kažu oni koji su ih prolazili u izraelskim timovima da kod Baraka Bahara znaju da budu itekako naporne.