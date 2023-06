Piksijevog bisera htjeli Barselona i Juventus! "Odjavio" Nijemce zbog Srbije, pa otkrio: Zvali su me, ali...

Lazar Samardžić se probija! U Udinezeu je ključni igrač, u Srbiji čeka da preuzme mjesto od Dušana Tadića, a to sve prate velikani!

Izvor: A.K./ATAIMAGES

Udineze je ubo džekpot dovođenjem mladog Lazara Samardžića, najnovije uzdanice Dragana Stojkovića Piksija u nacionalnom timu. On je zablistao u Seriji A, gdje je na 36 mečeva imao pet golova i četiri asistencije, a nakon početaka u Herti i Lajpcigu odlučio je da dođe u Seriju A.

Govorio je i da bi volio da zaigra u dresu Crvene zvezde, a u intervjuu za italijanske medije je otkrio da su ga prije dolaska u Udine željeli Juventus i Barselona. Ipak, on se odlučio za dolazak u klub u kome će igrati!

"Interesovali su se Barselona i Juventus, ali nije to bila gotova stvar. Pomalo smo razgovarali, pričali smo, ali nije bilo blizu. Moj omiljeni tim je u djetinjstvu bila Barselona zbog Mesija i on mi je omiljeni fudbaler. Gledao sam svaki njegov meč i mislim da je svaki dječak htio da bude kao Mesi. On nije čovjek, nevjerovatan je!", otkrio je ushićeni Samardžić.

Nekadašnji mladi reprezentativac Njemačke planira da i narednu sezonu provede u Udinezeu i da se razvija kao fudbaler, a iskoristio je priliku da pohvali Destinija Udogija, lijevog beka koji je bio u Udinezeu kao pozajmljeni fudbaler Totenhema.

"Udogi je za mene najbolji lijevi bek Serije A, on može da uradi sve. islim da će biti jako bitan igrač za Totenhem naredne sezone, jer je sjajan fudbaler", rekao je mladi Srbin.