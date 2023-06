Hrabro je odreći se Borjana, Zvezda je veća od svakoga: Milijaš o prvoj odluci Bahara: "Nek prihvati i bori se!"

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, a kasnije pomoćni trener Nenad Milijaš, govorio je o aktuelnim dešavanjima u klubu.

Crvena zvezda je započela novu eru u klubu dovođenjem izraelskog stručnjaka Baraka Bahara, koji je odmah riješio da "siječe" i pravi krupne promjene u igračkom kadru. Prvi na "udaru" našao se kapiten Milan Borjan koji tokom ljeta neće biti u Beogradu, a jasno je da njegovi kvaliteti nisu po ukusu novog šefa stručnog štaba!

Dok Bahar bude tražio rješenje za mjesto među stativama, uklapao odbranu i birao prvog napadača za narednu sezonu, postojaće veliko pitanje i na lijevom krilu. Navodno, ni Aleksandar Katai se ne uklapa idealno u zamisli novog trenera, a o odluci Bahara da precrta dvojicu najzvučnijih igrača u aktuelnom timu Crvene zvezde govorio je nekadašnji kapiten i pomoćni trener Nenad Milijaš, u emisiji "Miljanov korner".

U Sputnjikovom podkastu je miljenik navijača Crvene zvezde govorio o odluci koja je Milanu Borjanu pala veoma teško, ali i veličini kluba u kojem je radio do prije nekoliko dana. Tom prilikom je imao i instrukcije za dvojicu "otpisanih" igrača, kojima je poručio da se izbore za mjesto kod novog trenera, u klubu koji je veći od svih njegovih igrača!

"Mogu da pričam što se tiče Makabija. Došao je u mnogo veći klub nego što je Makabi, gdje je mnogo veći pritisak. Čim je pozvan ovdje i čim je došao ovdje to je uspjeh i napredak. Sigurno će mu biti teško, ali to je njegovo, on zna šta radi. Ja sam siguran da će mu svi u klubu pomoći da bude što lakše i bolje jer je svima isti cilj. Nadam se da će stići do toga. Makabi je imao brzinu, dobar kontranapad, vodilo se računa o prekidima...", rekao je Milijaš.

Nekadašnji centralni vezni Crvene zvezde i reprezentacije Srbije istakao je da Borjan mora da prihvati odluku novog šefa stručnog štaba, i pored toga što je svima jasno koliko je dao klubu prethodnih godina. Sada mu predstoji rad i dokazivanje pred očima Izraelca koji je i sam na konferenciji istakao da je menadžer.

"Ima dosta igrača koji su u Crvenoj zvezdi uspjeli da osvoje sve trofeje prethodnih godina i jedan od njih je Milan. On je stvarno dao mnogo Zvezdi, negdje možda i najviše. Kapiten koji je odrađivao svoj posao, posebno u velikim utakmicama u Evropi. Ali, to je odluka trenera, to je surovi profesionalizam. Sigurno je Milan Borjan jako bitan član u klubu, u svlačionici, navijači se poistovjećuju... Sada kad bismo pitali malu djecu koga znaju od igrača Crvene zvezde, svi znaju golmana možda i više nego igrače. To je hrabar potez trenera i pokazuje da on zna šta hoće. Milan je profesionalac koji mora to da prihvati, koji ima ugovor u Crvenoj zvezdi i na njemu je da radi i dokazuje se, da pokuša da se vrati", dodao je Milijaš i nastavio: "Nikome nije prijatno da čuje. Svako hoće da igra, posebno ako si kapiten, ko je toliko godina tu. Što prije treba da se probudiš i da vidiš na koji način ćeš da se boriš dalje."

Smatra legendarni kapiten crveno-bijelih da je Barak Bahar donio veoma hrabru odluku, ali i da Crvena zvezda mora da bude iznad svih koji rade u njoj. Ukoliko bude rezultata, "sječu" će svi pozdraviti jer je Crvena zvezda veliki klub kojem su najbitniji rezultati i zadovoljstvo navijača!

"Aleksandar Katai je majstor, neko ko je dao mnogo golova, možda je riješio najviše utakmica u prethodnom prvenstvu. Opet, to su vijesti, ajde da sačekamo da vidimo kad počne. Sve su to stvari koje su velike, to su velike promjene, ali novi je trener, novo takmičenje, nova godina. Sve su to stvari koje mogu da se dese. Što se tiče hrabrosti, sigurno jeste velika hrabrost i to ne može niko da ospori. Što se tiče da li je to dobro ili ne, kao i za sve u Crvenoj zvezdi sude rezultati. Ako budu dobri rezultati normalno je da se brzo zaboravi jer je Crvena zvezda klub mnogo veći od bilo kog pojedinca koji je ikad bio tu. Najbitnije je da Crvena zvezda ima rezultat i da su navijači zadovoljni! Svi ti pojedinci koje smo nabrojali, koji su tu ili koji će doći - klub je veći od njih. Sigurno je klub dao njima više jer je toliko velik nego što oni mogu da daju Zvezdi. A svako se trudi da daje što je više moguće", zaključio je dosadašnji pomoćni trener.