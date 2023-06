Totalna rekonstrukcija Real Madrida: Benzema, Asensio i najveći promašaj već bivši, sad idu još trojica!

Ne prestaje se u Real Madridu sa odlascima igrača, riješena je uprava da napravi totalno novi tim!

Izvor: Profimedia

Real Madrid ulazi u novu eru! Nakon što su ozvaničili odlazak Karima Benzeme i Marijana Dijaza, poslije izvesnog transfera Marka Asensija u Pari Sen Žermen i pregovora sa Edenom Azarom o raskidu ugovora, ne razmišlja se još o pojačanjima. Za sada se raščišćava ekipa!

Za sada su samo na platama fudbalera koji treba da napuste klub uštedjeli oko 75.000,000 evra godišnje, a još tri fudbalera su otpisana.

Jedan je legendarni defanzivac Naćo, koji je ponikao u omladinskoj školi kluba i cijelu karijeru je proveo na "Santjago Bernabeu". Pouzdani defanzivac se jednako dobro snalazi na sve tri pozicije u odbrani i uskakao je u tim kao štoper ili bek sa obje strane kada je bilo potrebno. Tokom sezone je isticao da je nezadovoljan statusom u ekipi i navodno je već sve dogovorio sa Interom.

Drugi fudbaler koji odlazi je Dani Sebaljos, koji ne želi više da čeka. Imao je Španac neke bljeskove ove sezone, ali pošto Luka Modrić i Toni Kros ostaju u ekipi, a Oreljan Čuameni, Federiko Valverde i Eduardo Kamavinga imaju prednost, ne želi više da bude u drugom planu.

Najveći problem oko odlaska imaće Hesus Valjeho. Talentovani štoper iz omladinske škole ne može da dođe do minuta pored Edera Militaa, Antonija Ridigera i Davida Alabe, ali ne želi da ide do isteka ugovora koji mu teče do 2025. godine. Pored svega iz Reala je najavljeno da neće biti novih pojačanja u veznom redu, ali bi napad i defanziva morali da se pojačaju za narednu sezonu.

(MONDO)