Bacili 200 miliona evra na Edena Azara, a ispratili ga sa tri rečenice...

Zvaničan rastanak španskog velikana sa igračem čija je karijera zaustavljena u Madridu. Da li će ikad podsjetiti na asa kakav je bio?

U ljeto 2019, Real Madrid doveo je Edena Azara iz Čelsija za čak 115 miliona evra, kroz izdvajanja za platu za četiri godine na njega potrošio još 120 miliona, gledao kako je ponekad bio i vidno fizički zapušten... I ovog ljeta se konačno rastao sa njim.

Iako ima samo 32 godine, Azar će napustiti Real kao zaboravljeni fudbaler, koji je ove sezone odigrao samo 10 utakmica i iako nije bio tako često povrijeđen, sabrao je na terenu samo 392 minuta. Trener Karlo Anćeloti nije ni pomišljao na njega, kao što je i prošle godine sabrao samo 23 nastupa i kao što je teško setiti se njegovog doprinosa ijednom od osam trofeja koje je osvojio sa "kraljevskim klubom".

Real se oprostio od Azara šturim saopštenjem: Real Madrid i Eden Azar postigli su dogovor prema kojem će igrač napustiti klub do 30. juna 2023. Eden Azar bio je dio našeg kluba četiri sezone, tokom kojih je osvojio osam trofeja - Ligu šampiona, klupsko prvenstvo svijeta, Superkup Evrope, dvije titule Primere, Kup kralja i dva Superkupa Španije. Real želi da mu zahvali i želimo njemu i njegovoj porodici sve najbolje u sljedećoj fazi karijere.

Azar je u Madridu prešao put od igrača koji je u ljeto 2018. na Svjetskom prvenstvu u Rusiji vodio Belgiju do osvajanja istorijskog trećeg mjesta, do fudbalera koji je poslije transfera od (ponavljamo) čak 115 miliona evra stigao na "Bernabeu" potpuno nespreman i nije mogao da uopšte bude upotrebljiv sve do oktobra i novembra u prvoj sezoni. U tom periodu otišao je na operaciju stopala, poslije koje više nikad nije bio isti i nije mogao ni da podsjeti na asa koji je plesao terenima Premijer lige i Lige šampiona u dresu Čelsija.

Koliki je sunovrat doživjela njegova karijera pokazuje i činjenica da je prije dolaska u Real Madrid, njegova vrijednost na specijalizovanom portalu "Transferamrkt" bila procijenjena na čak 150 miliona evra, ali je u ovom trenutku ona samo pet miliona evra.

