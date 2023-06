VATRENA PLAVUŠA ZAMIJENILA JEDNOG VEZISTU ATLETIKA DRUGIM: Prevario je, ona se osvetila (FOTO)

Kristina Homs uživa u životu poslije peripetija sa Rodrigom De Polom.

Rodrige De Pol je tokom Svjetskog prvenstva ozvaničio vezu sa pjevačicom Tinom Stosel, a to je prilično naljutilo njegovu tadašnju suprugu Kamilu Homs. Prelijepa manekenka mu je poručila da "ide u pakao", tužila ga je i dobila na sudu, a uz to i naširoko pisala o tome da je jako loš otac jer poslije osvajanja Mundijala nije provodio vrijeme sa djecom već sa svojom novom djevojkom.

Nije dugo ni Kamila čekala da se ponovo skrasi, a njen izabranik je ponovo Argentinac, opet fudbaler i to bivši igrač Atletiko Madrida, kluba za koji Rodrige De Pol trenutno nastupa!

Argentinski mediji navode da je Kamila priznala da je u vezi sa 37-godišnjim Hoseom Sosom, koji je trenutno član Estudijantesa. Ova manekenka koja je od Sose mlađa deset godina to je priznala u jednoj emisiji u domovini. Ovo je Kamila Homs:

Što se tiče De Pola, on ne krije svoju sreću sa novom izabranicom. Tokom Mundijala je javno pričao kako mu je lijepo i kako je ponovo zaljubljen.

"Ova fotka je nastala poslije Arabije. Kad je bilo više sumnje nego izvjesnosti, uzela si prvi avion i došla ovdje, ne mareći ni za šta. Kada su mnogi pobjegli, zgrabila si me za ruku i rekla mi da nisam sam. Hvala ti što si me pratila, što si to preživjela sa mnom, što si imala snagu pred nepravdom i što si bila tu, u tišini, ali uvijek tu. Kada je ovo ludilo počelo, rekao sam ti da te neću iznevjeriti, da ću ostati do posljednjeg dana sa tobom i evo držimo riječ. Volim te", napisao je De Pol kada je ozvaničio novu vezu. Evo kako izgleda njegova sadašnja djevojka: