Zvijezda 09 cilja opstanak u PL BiH! Predsjednik kluba priznao: Kasnimo sa novim igračima, ali intenzivno radimo na tome

Klub iz etno-sela Stanišići ponovo će biti dio bh. elite.

Fudbalski klub Zvijezda 09 se, nakon tri godine igranja u Prvoj ligi Republike Srpske, vraća u Premijer ligu BiH.

Klub iz etno-sela Stanišići, kao drugoplasirani tim u prvenstvu RS, dobio je pravo nastupa u bh. eliti nakon što Krupa kao šampion RS nije dobila licencu za elitni rang od strane Drugostepene komisije FS BiH, a prema riječima Borisa Stanišića, predsjednika kluba, Zvijezdi 09 je i mjesto među premijerligašima.

"Znaju se okolnosti pod kojima smo izbačeni iz lige. U ovom slučaju mi je žao Krupe što je u ovom slučaju bila žrtva, ali bože moj, ima ona narodna – dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Krupa je jedan veoma organizovan klub i žao mi je što se sve tako desilo, što nisu mogli da dobiju licencu. Iskreno, očekivali smo da ćemo bez problema biti na prvoj poziciji, ali nismo sticajem okolnosti koje su se desile u međuvremenu. Međutim, sve u svemu, bitno je da smo sada tu, u Premijer ligi BiH. Okrećemo se pripremama, pred nama je jedan veoma težak period. Imali smo hendikep jer nismo znali da li smo članovi Premijer lige ili ne, dok je Drugostepena komisija donijela konačnu odluku. Malo smo u zakašnjenju sa angažovanjem novih igrača. Sasvim je to opravdano i sa naše i sa njihove strane. Nisu htjeli da potpisuju ugovore niti smo mi to htjeli jer je razlika u tim platama svakako veća. Imamo sad taj mali problem, ali mislim da ćemo to nadomjestiti jer intenzivno radimo na dovođenju novih igrača. Vjerujem da ćemo napraviti ozbiljnu ekipu koja će biti pandan svim premijerligašima", rekao je Stanišić na konferenciji za novinare, podvukavši da je primarni cilj opstanak u Premijer ligi BiH.

"To su, u ovom trenutku, realna očekivanja od jednog kluba koji ulazi u elitni takmičarski rang. Ako se nešto desi u međuvremenu, da se izborimo za neki veći plasman, to bi bilo prijatno iznenađenje za sve nas. Ovih dana odlazimo na pripreme na Zlatibor, u međuvremenu ćemo da popunjavamo te pozicije koje nam fale sa određenim igračima sa kojima smo već u pregovorima i mislim da ćemo na kraju biti ravnopravan protivnik svim premijerligaškim klubovima."

Tonija Karačića, koji je ekipom komandovao u drugom dijelu prošle sezone, naslijedio je Mihajlo Jurasović, bivši strateg Čukaričkog i kineskog Nantonga. Kao i prvi čovjek kluba, za početak razmišlja samo o opstanku.

"Nismo u stanju da prijetimo bilo kome, ali trudićemo se da igramo dobar i lijep fudbal i da promovišemo naše mlade igrače, ali i da svojim igrama privučemo publiku, da dođu da nas gledaju i da budu zadovoljni time što vide. To je naš osnovni cilj. Imamo igrače od prošle godine, računamo i na mlade fudbalere koji treba da predstavljaju budućnost fudbala ne samo u BiH. Probaćemo da uz par iskusnih i dobrih igrača stasaju i da budu budućnost ovog kluba", rekao je Jurasović, koji za svoj novi klub ima samo riječi hvale.

Zvijezda 09 je Premijer ligu BiH morala da napusti u "korona-sezoni" (2019-20), koja je prekinuta nakon dva odigrana kruga (22 kola). U tom trenutku Zvijezda 09 se nalazila na posljednjem mjestu sa samo osam bodova, a nakon odluke da preostalih 11 kola neće biti odigrano, klub je morao da se preseli u niži rang.

"Ja sam ovdje dolazio mnogo puta sa mladom reprezentacijom Srbije, uvijek mi se sviđalo i napominjao sam da bih volio da radim u ovakvom ambijentu koji je prelijep, predivan. Zvijezda 09 je klub o kojem svi imaju samo liijepe riječi i mislim da ću sa ljudima iz kluba imati uspješnu saradnju."

Pod njegovom komandom, ekipa će se od sutra (subota) pripremati na Zlatiboru.

"Tamo ćemo odigrati šest utakmica, a vraćamo se 9. jula. Poslije toga ćemo imati generalnu probu protiv Tuzla sitija. Zakazivali smo utakmice koje su, uslovno rečeno, jače jer hoćemo tačno da vidimo gdje se nalazimo u datom trenutku, a pripreme će nam svakako poslužiti da još malo 'pročešljamo' igrački kadar. Gledao sam, ali nije isto kad gledate sa strane i kad radite sa igračima, to je potpuno druga slika. Za sada to ide dobro, svi igrači rade dobro, ne mogu ništa da im prigovorim, svi pokušavaju da prihvate način na koji hoću da igramo. Nekome je to lakše, nekome malo teže, ali svi se trude i zadovoljan sam kako za sada rade", zaključio je Jurasović.

