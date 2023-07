Kristijano Ronaldo napao snimatelja nakon meča! Poništili mu golčinu, pa pobjesnio! (VIDEO)

Kristijano Ronaldo je nervozan i ne sviđa mu se odnos medija prema njemu u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: Twitter/luxlina_/Screenshot

Nervozan je Kristijano Ronaldo! U prvom kolu Arapskog kupa njegov Al Nasr je igrao 0:0 protiv Al Šababa, a Portugalac nije bio raspoložen. Nije počeo Ronaldo meč već je ušao tek u 75. minutu, uspeo je da postigne sjajan gol, ali je poništen!

Leđima je bio okrenut ka mreži, ali je uspio da smiri loptu grudima, zatim se namjesti i poluvolejem završi akciju tako što je poslao loptu iza leđa golmana. Sudija je ipak sudio ofsajd, što se nimalo nije svidjelo najvećoj zvijezdi saudijske lige.

Bijesno je pokazivao ka sudijama i jasno svima stavio do znanja da vjeruje da ofsajda nije bilo, ali to nije bilo ništa naspram situacije sa kraja meča kada ga je iznevrirao uporni snimatelj. Pogledajte Ronaldov poništen gol:

Na kraju utakmice snimatelj nije htio da ostavi Kristijana na miru. Pratio ga je poslije kraja utakmice u stopu i snimao sa samo nekoliko metara udaljenosti. Nije smatrao iskusni fudbaler da je to u redu pa ga je otjerao. Pogledao je ka snimatelju, mahnuo mu da ode, a kada on to nije uradio riješio je da ga zalije vodom!

Kada je vidio da se Ronaldo ne šali konačno se nametljivi snimatelj pomjerio, ali vidi se da je Krisitjano u Arabiji sve nervozniji i stalno ima slične ispade. Pogledajte kako je Kristijano otjerao snimatelja:

by u/smart_indian00 in soccer