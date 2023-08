Žarko Lazetić poslije debakla TSC-a protiv Brage: Djeluje da su puno bolji, ali ne mislim tako!

TSC je ubjedljivo izgubio od Brage

Izvor: TV Arena sport/screenshot

TSC je razbijen u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Brage, jer je izgubio 1:4 u Bačkoj Topoli, nakon što je prošle nedjelje u Portugalu bilo 3:0 za tamošnji tim. Poslije 180 minuta fudbala i ubjedljivih 7:1 u korist favorita, trener srpskog vicešampiona Žarko Lazetić dao je komentar (dvo)meča.

"Nema vremena u fudbalu za žaljenje, ovako izgleda kao da je Braga mnogo, mnogo bolja od nas, što ne mislim, ali smo imali nesreću da iz svih prvih šuteva daju golove. Sa druge strane nismo bili dovoljno agresivni defanzivno, bili smo dosta daleko, u polu-ritmu, da li su bile teške noge zbog Lige šampiona, igranja ovdje pred punim stadionom, respekta prema protivniku... To je škola koju ćemo probati da naučimo i da nam se to ne ponavlja. Čestitam Bragi, ponavljam, djeluje da su mnogo bolji, ja to ne mislim, ali sigurno da su zasluženo prošli, želim im da uđu u Ligu šamoiona, a idemo dalje da se spremimo za Ligu Evrope, gdje će bii protivnici sličnog kvaliteta kao i ovog. Falili su nam igrači koji su falili, od golmana Ilića i Ćirkovića, preko Đakovca i Stojića... Na ovom nivou nam treba najjači tim".

TSC će igrati u grupnoj fazi Lige Evrope, ali da li je ovaj meč pokazao da su neophodna pojačanja?

"Ako gledamo ovu utakmicu, treba i treneri, pojačanja, nije realno da pričamo na taj način. Ima dosta igrača koji nisu u ritmu, došli su iz neigranja i trebaće im vremena da se naviknu... Nećemo sigurno donositi odluke i precrtavati na osnovu jedne utakmice. Svi zajedno nismo bili na nivou. Kao što smo Kragujevac pobijedili timskom igrom, onda smo danas timski izgubili i ništa nije bilo dobro. Možda sam se previše bazirao na to šta ćemo da radimo ofanzivno, a nismo ispunili osnovni preduslov - da budemo agresivni, čvrsti, da osjete da ćemo ovdje teško prodati kožu. Žao mi je što ih nismo stavili u poziciju da imaju opterećenje rezultata, već su oba meča na vrijeme usmjerili u svoju korist. Skupo je plaćena škola, da ne idemo u Ligu šampiona, ali možda je ovo naša realnost, pokazaće Liga Evrope".

"Sigurno smo malo razočarali navijače, bili su na boljem nivou nego mi", dodao je on.

TSC će naredni meč igrati u Ivanjici 20. avgusta, a poslije toga će dočekati IMT 26. avgusta. Odmah poslije toga, 1. septembra, TSC će saznati imena svih protivnika u grupnoj fazi Lige Evrope, koju će tokom jeseni odigrati na svom terenu - u Bačkoj Topoli.