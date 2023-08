Oporavio se Aleksandar Katai i ostaje u Zvezdi!

Sjajne vijesti za navijače Crvene zvezde, vratio se Aleksandar Katai.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je odustala od Emanuela Late Lata i "novog napadača" pronašla u sopstvenim redovima. Biće to Aleksandar Katai koji se u utorak vratio treninzima, nakon što je pauzirao tačno mjesec i po dana. Katai je počeo prvi pripremni meč Zvezde ovog ljeta protiv selekcije Užica, kada je dao gol u pobjedi 3:1, međutim na tom susretu je doživio povredu koja se ispostavila kao mnogo kompikovanija nego što se činilo u prvi mah.

Sve to uticalo je na priče o tome da će i njega Crvena zvezda "precrtati" kao što je to učinila sa Milanom Borjanom, Markom Gobeljićem, Slavoljubom Srnićem i još nekoliko fudbalera, posebno jer su mnogi mislili da se ne uklapa u Baharove zamisli. Međutim, njega čeka promjena pozicije i velika uloga, posebno na domaćoj sceni.

"Na Kataija se računa, on je kandidat takođe da igra na jednoj od dvije najisturenije pozicije. Katai je blago Zvezde i u svakom trenutku može da nam pomogne. Vidjećemo za Kangu, mnogo je dao klubu, ali ćemo vidjeti da li može da odgovori zahtjevima brzog fudbala koji Bahar zastupa. Niko nije otpisan, do njih je, a ne do trenera. Postavljeni su okviri i ko ne može da se uklopi u visok presing, za njega nema mjesta", kazao je nedavno generalni direktor Zvezdan Terzić.

Aleksandar Katai se pridružio ekipi i nastavio sa pripremama za povratak na teren.



⚪️#fkczpic.twitter.com/m3phQeMG4F — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)August 15, 2023



S obzirom da je Katai odradio prvi trening poslije mjesec i po dana, malo je vjerovatno da će biti u sastavu crveno-bijelih za meč protiv Spartaka predstojećeg vikenda, ali već protiv Voždovca za susret koji je zakaza 26. avgusta - bilo bi iznenađenje ako ga ne vidimo, makar na klupi.

Aleksandar Katai je prošle sezone odigrao 50 utakmica za Crvenu zvezdu i upisao je 19 golova i 12 asistencija, dok je u dva mandata u crveno-bijelima na tačno 199 nastupa, 100 golova i 50 asistencija.