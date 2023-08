PRIJE ILI KASNIJE ĆU OTIĆI IZ PARTIZANA! Duljaj otvorio dušu pred kamerama: Osramotili smo se, tako ne smije u Humskoj

Igor Duljaj obratio se medijima pred revanš meč sa Nordsjelandom.

Partizan igra revanš meč plej-ofa za Ligu konferencija protiv Nordsjelanda (četvrtak 21 čas). Biće potrebno čudo za prolaz pošto je u prvom duelu danski tim kod kuće ubjedljivo slavio (5:0). Drugi meč igra se u Humskoj i svi u srpskom timu svjesni su da će morati da se pokažu u mnogo boljem svjetlu.

Zna to i Igor Duljaj koji je na konferenciji za medije odgovarao na pitanja novinara.

"Motiv ekipe vidim u tome što igramo na našem stadionu, možemo da ispravimo ono što smo napravili, odnosno ništa, osramotili smo se. Nije problem izgubiti sa 5:00, već način na koji smo izgubili. Dva penala, autogol, nisu to opravdanja, sve ono što je tamo bilo loše, moramo da okrenemo u našu korist, da igramo drugačije ,sa više energije, da budemo agresivniji. Igramo pred našom publikom. Kalkulacija nema, idemo na pobjedu. Obećavati nešto, velike izjave, daleko od toga. Osjećam da stvarno želimo da idemo na pobjedu", rekao je Duljaj.

Složio se sa konstatacijom novinara u vezi oscilacija u igri tima.

"To su te neke oscilacije o kojima sam pričao. Došlo je dosta novih igrača, potrebno je vrijeme. Nikoga ne interesuje ko je kada došao, pamte se samo rezultati. Poslije tih loših izdanja uspjeli smo da se vratimo u domaćem prvenstvu. Vjerujem u igrače, stojim iza njih, uvijek ću stajati. Raduje me što kada postignemo gol, da se raduju i svi igrači na klupi i to pokazuje da im je stalo do Partizana. Nema kalkulacija, iako u nedjelju igramo težak meč. Izvešću najbolji tim koji smatram da može da odigra meč."

Uvjeren je da će tribine biti pune.

"Vjerujem da će biti onoliko koliko su dozvolili, da li je to 15 ili 17.000, vjerujem da ćemo imati podršku. Mogu samo da utičem na one stvari koje se tiču mog tima. Ljudi na stadionu pomažu i meni i igračima i svakome u timu. Prošli put sam rekao da igraju za sebe, svoju porodicu i Partizan ,ne za trenera i da su oni u fokusu. Oni su ti koji su idoli klincima koji žele da igraju u Partizanu. Ova utakmica mi znači da vidim kako ljudi reaguju i kako moja ekipa reaguje poslije poraza."

Dosta se u posljednje vrijeme pričalo o njegovoj smjeni, spominjalo se da bi Savo Milošević mogao da se vrati.

"Prije ili kasnije do toga će doći, taj pritisak ne osjećam. Teško je da neko može da napravi neku vrstu pritiska na mene putem medija. Važno mi je da to ne utiče na tim, pitali su me šta se piše. Rekao sam im da igraju za sebe, porodicu i Partizan odgovor je bio pobjeda protiv Javora. Trenutno smo tu, jednog dana ćemo otići, dali sada, sutra ili prekosutra, najvažnija je ekipa. Da se ne remeti mir, oni su najbitniji."

Crno-bijeli traže čudo, ali su svjesni da su poslije rezultata u prvom meču bliži ispadanju.

"Ako pričamo da smo već izostali, onda će biti veliki udarac, posebno zbog finansijske situacije. Važno je ono što ostaje, igrači koji ostaju i tim koji ostaje. Ne smijemo da zaboravimo da imamo važno prvenstvo gdje sezona dugo traje, borba za prvo mjesto i pozicije koje vode u Evropu i mogu da donesu stabilnost. Od srca želim sebi i komšijama, Zvezdi, TSC-u, Čukaričkom, da osvoje što više bodova, važno je za naš fudbal, to je interes našeg fudbala. To pričam od srca, što želim sebi, želim i njima i nemam problem sa tim. Važno je da bude sportski."

Spomenuo je meč protiv Javora kao putokaz za ekipu. "Odlično su reagovali, obično dolazi do pada poslije evropskih mečeva, teško smo se vraćali poslije primljenih golova. Ekipa je odlično odreagovala, znaju svi u kakvoj se situaciji nalazimo, svaka pobjeda je važna za srpski fudbal. Ne izlazimo tako, da smo izgubili 5:0, pa šta bude. Nema kalkulisanja, idemo da pobijedimo. Da prijetimo nekome od koga smo toliko izgubili, ne pada mi na pamet. Obaveza je da pokažemo energiju koju u Danskoj nismo pokazali.

Dobio je pitanje i u vezi Frenka Kanutea i čestih izmjena. "Zamijenio sam ga i rekao sam mu da je dobio žuti, ne smijemo da zaboravimo da smo tamo igrali na drugačijoj podlozi na koju nismo navikli. Daleko od toga da je to neko opravdanje. Vjerujem u svakog igrača koji je u klubu. Utakmice su potrebne, jedini razlog izmjene je žuti karton, kao i Belić pred kraj."

Na kraju je upitan i za pojačanja i situaciju sa Fusenijem Dijabateom koji se još nije pojavio u Beogradu. "To su sada neke stvari odnosno pitanja na koja ne mogu da odgovorim. Mnogo sam pričao o pojačanjima, to je što je. Fokus je na sutrašnju utakmicu. Momci koji su tu, njih čuvam. Idemo zajedno", zaključio je Duljaj.