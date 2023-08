Velež dobio novog trenera! "Osjetio sam emociju Veleža, tog imena i tog kluba"

FK Velež je nakon odlaska Nedima Jusufbegovića predstavio novog trenera.

Izvor: Promo/FK Velež

Dean Klafurić danas je i zvanično postao novi trener Veleža!

Hrvatski stručnjak će na klupi "rođenih" naslijediti Nedima Jusufbegovića s kojim je klub sporazumno raskinuo saradnju i iznenadnio fudbalsku javnost u BiH.

Klafurić je potpisao dvogodišnji ugovor sa ekipom Veleža, a s njim su stigli i asistenti Damir Milanović i Marko Đorđević.

Novi trener Veleža je po dolasku u Mostar dao intervju za zvaničnu stranicu kluba.

"Došao sam u Mostar, upoznao ljude koji vode klub, iznijeli su mi svoju ideju, planove, viziju s kojima sam ostao ugodno iznenađen i to me je privuklo da prihvatim ponudu. Osjetio sam emociju Veleža, tog imena i tog kluba i, kada sam prolazio kroz stadion, klub i u razgovoru sa ljudima, ne mogu reći da me to nije dotaklo", rekao je Klafurić i dodao:

"Zadovoljan sam sa igračima koje imam na raspologanju. Osjetio sam da me ljudi u klubu baš žele za trenera i to mi je vrlo bitno. Trebaće mi vremena da bolje upoznam ekipu iznutra, a pred nama je puno rada. Naravno da želimo postići što bolje rezultata i zbog toga sam tu došao, odnosno da napravimo sve najbolje, prvenstveno da navijači Veleža budu sretni i zadovoljni, da dolaze u što većem broju na utakmice, a i ovako ih ima puno. Nije moguće pobijediti svaku utakmicu, ali ako se utakmica izgubi, da naši igrači mogu sami sebe pogledati u ogledalo i to je najvažnije", poručio je Klafurić.

Inače, Klafurić je dosad vodio Legiju iz Varšave, Hrvatski Dragovoljac, Etnikos, Slaven Belupo, a posljednji klub mu je bio Honved.