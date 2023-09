10 MILIONA NA TRI POJAČANJA Zvezde! Bahar dobio tim za najveća djela, vrijedan Lige šampiona

Crvena zvezda je odlučila da poslije žreba grupne faze Lige šampiona pojača tim u tri linije i da tako napravi ekipu koja bi mogla čak da napadne i plasman u nokaut fazu elitnog takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić poručio je prije deset dana da će klub dovesti još trojicu fudbalera do kraja prelaznog roka, ali da "neće to biti po svaku cijenu". Naravno, jasno je bilo da time misli da će Crvena zvezda investirati samo u kvalitet, nikako da popuni mjesto u timu, tako da su u rukovodstvu crveno-bijelih nakon žrijeba Lige šampiona gde su dobili grupu sa Mančester sitijem, Lajpcigom i Jang bojsom odlučili da odrade jedan "ol in".

Crvena zvezda će tako do ponoći potvrditi tri velika pojačanja na pozicijama koje su bile problematične. Dogovoren je dolazak mladog štopera Nasera Đige iz Bazela za 300 hiljada evra i potom otkup za dva miliona evra na kraju sezone, zatim klasičnog napadača Šerifa Ndiajea iz Adane za četiri miliona evra i još milion evra bonusa, uz vjerovatno najveću platu u istoriji kluba, a zatim za kraj i zadnjeg veznog - Hvang In Buma iz Olimpijakosa. Upravo je operacija njegovog dolaska bila najteža, pošto je Zvezda imala nekoliko opcija na stolu i na kraju je za Južnokorejca srušila transfer rekord od pet miliona evra.

Sve u zbiru, Crvena zvezda je uložila najmanje 9,3 miliona evra u tri pojačanja, a na kraju bi to moglo da naraste i do 12,3 miliona, što je gotovo "osnovna" nagrada koju dobija za učešće u Ligi šampiona. Ipak, usljed određenih bonusa, Crvena zvezda je zaradila 23.599.000 evra od UEFA i to sada može samo da raste, pošto se svaki remi plaća 900 hiljada evra, dok je pobeda vrijedna čak 2,8 miliona evra. Tu je naravno i novac od ulaznica, TV prava...

Izvor: Profimedia/Serkan Avci / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Zbog ove računice, ne čudi što je Crvena zvezda odlučila da "podigne ulog", posebno nakon što je dovela trenera kome apsolutno vjeruje. Kada je Barak Bahar dobio platu od milion evra i kada mu je povjeren projekat Crvena zvezda 2.0, ništa manje se nije ni moglo očekivati ovog ljeta i ne treba da iznenađuje najveća investicija srpskog fudbala.

Problem je naravno što trojica pojačanja "dolaze na skoro gotovo" i što nisu prošli pripreme sa Baharom i Zvezdom, ali sudeći po dužinama ugovora i novcu koji je uložen - na "Marakani" ne gledaju sve kao na jedno ljeto, nego na duže staze. Zvezda svakako planira da i narednih godina učestvuje u Ligi šampiona, iako će biti mnogo teže do grupne faze zbog pada srpskog fudbala na listi UEFA, a to je jedino moguće ako nastavi da kvalitetom raste.

Izvor: Profimedia

Sve do dolaska "kapitalaca", Crvena zvezda je potrošila oko tri miliona evra za transfere - stigli su Glazer, Kabić, Degenek, Ado, Kraso, Olajinka i Stamenić - dok je zapravo više zaradila od odlazaka. Eraković, Azarović, Pešić i Leković su "napunili" budžet za 13 miliona evra, tako da kad se sve sabere i oduzme: Zvezda je prakitčno "na nuli" kada su obeštećenja u pitanju.

Ostaje da se vidi da li će do kraja prelaznog roka, koji je otvoren u još nekoliko zemalja u Srbije do polovine septembra, biti i odlazaka međutim već su sa "Marakane" poručili da se to neće desiti. Ali, ipak ne treba zaboraviti da sa trojicom novajlija, Crvena zvezda ima više od 30 fudbalera u igračkom kadru, što je gužva koja uglavnom nije dobra za svlačionicu, što već vrlo dobro znaju crveno-bijeli na osnovu prethodnih iskustava...