Hvang je karakter, ali nešto čudno se desilo! Pitali smo Grke za najskupljeg igrača Crvene zvezde, ovo su nam otkrili

Pitali smo kolegu iz Grčke o novom fudbaleru Crvene zvezde Hvang In Bumu koji stiže iz Olimpijakosa za pet miliona evra. Hvali ga igrački i zbog karaktera, ali napominje da se uprkos tome desila jedna čudna scena ovog ljeta zbog koje je "sve puklo".

Izvor: Profimedia/Jean Catuffe / DPPI

Crvena zvezda odlučila je da za kraj prelaznog roka angažuje "tri kapitalca" u vrijednosti od čak 10 miliona evra, a na kraju je najviše novca otišlo na poziciju koja je bila i najranjivija ovog ljeta. To je naravno mjesto centralnog veznog, odmah do sjajnog Marka Stamenića, na kome je do sada igrao Kings Kangva i uglavnom je dosta toga donosio igri crveno-bijelih, posebno u pogledu ubacivanja iz drugog plana. Ipak, bilo je defanzivnih manjkavosti, gubitka koncentracije, taktičke nediscipline koja je karakteristična i za Gelora Kangu, a to smo vidjeli da se ne prašta na velikoj sceni.

Iako je nekoliko imena bilo u igri, poput "marokanskog Veratija" iz Sent Etjena, Crvena zvezda se na kraju odlučila da iskešira čak pet miliona evra Olimpijakosu za Hvang In Buma (26), najskupljeg fudbalera u istoriji kluba sa Marakane. Očekuje se da odmah čim dođe zauzme mjesto "osmice" i naravno opravda novac i povjerenje koje je rukovodstvo imalo u njega, pošto su baš zbog njega čekali "ovoliko kasno" - sve do posljednjeg dana registrovanja igrača za Ligu šampiona.

Srećna okolnost za Crvenu zvezdu je što je Hvang In Bum već neko vrijeme u svađi sa rukovodstvom "bratskog kluba" iz Atine. Prošle sezone je bio standardan, oduševio je na Svjetskom prvenstvu u Kataru, međutim kada je došlo ljeto i kada je zatražio transfer, Grci ko Grci počeli su da "zatežu". Južnokorejcu se nije dopao takav tretman u klubu i posvađao se praktično sa svima, tako da ove sezone nije odigrao ni minut, što može da bude otežavajuća okolnost za crveno-bijele. Ipak, na kraju su dobili proizvod kakav su tražili, a za koji su se raspitivali klubovi sličnih načela kojima teži sada i srpski šampion pod Barakom Baharom. Ako su Atalanta i Sevilja bili na korak od dovođenja Hvanga, kako onda da se u Zvezdi ne raduju takvom ulovu?

Izvor: Profimedia

"Kapitalac" crveno-bijelih ima iskusutvo iz prvog i drugog ranga južnokorejskog fudbala, igrao je u MLS-u, potom i u Rusiji, a jedna sezona u Olimpijakosu bila je dovoljna da potvrdi da se radi o veoma ozbiljnom igraču koji nije slučajno nezaobilazan u startnih 11 reprezentacije Južne Koreje.

"Hvang je bio sjajno rješenje za Olimpijakos prošle godine. Igra na poziciji klasičnog centralnog veznog koji se kreće između dva kaznena prostora. Može se reći da je jako dobar kada je potrebno sačuvati loptu, odnosno teško mu je oduzimaju i zato može da povuče sa njom unaprijed. Takođe, može se reći i da ima sjajan udarac, ali i odličan pas i zbog toga može da diktira tempo onako kako želi", kazao je za MONDO grčki novinar Hristos Konstantinidis sa uticajnog portala "Sport Dog".

"Mogu da kažem da je sjajan igrač i da će Crvena zvezda dobiti sjajno pojačanje u njemu", nastavio je da sipa pohvale na račun Hvanga, koji na prvi pogled ne djeluje kao fudbaler zbog koga bi crveno-bijeli "razbili kasu", ali na zahtjev Baraka Bahara moraju da se mijenjaju i neki postulati iz prethodnih godina, ako ne i decenija.

Izvor: MN PRESS

Dobro je poznato da je upravo vezni red bio najvažniji dio tima kod Bahara u Makabiju i da su Čeri, Mohamed i Lavi prosto "raznijeli" sredinu terena Crvene zvezde, tako da neće biti moguće ni igrati dobar fudbal bez igrača koji su neophodni za njegov sistem. Vidjeli smo naznake da Kangva i te kako može da pruži u napadu, što je čak bilo iznenađenje i za Bahara, pošto je u sklapanju tima za novu sezonu čak prvo precrtao Zambijca.

Tek nakon nekoliko dobrih izdanja na treninzima (Kangva se kasnije priključio timu), data mu je šansa i iskoristio ju je pošto je sve slabije partije pružao Kanga. Međutim, partija protiv Voždovca ponovo je "alarmirala" sve u Crvenoj zvezdi da će se takve greške još skuplje plaćati u Ligi šampiona i aktivirana je operacija "kapitalac".

Srećom po Zvezdu, Atalanta i ostali klubovi nisu uspjeli da odobrovolje Olimpijakos po pitanju Hvanga, tako da su crveno-bijeli sačekali kraj prelaznog roka u "ligama petice" i doveli fudbalera koji na tržištu možda vrijedi i više od pet miliona evra. Ali, da bi tako zaista bilo, to mora i da pokaže već od prve utakmice u Crvenoj zvezdi pošto nijedan stranac neće imati pritisak zbog obešetećnja poput Južnokorejca.

Izvor: Profimedia

"Svi ovdje u Grčkoj su govorili da Olimpijakos u Hvangu ima fudbalera koji je veoma produktivan u onome što radi. Imao je koncentraciju, fokus, pokazao je strašan karakter, ali onda se nešto čudno desilo ovog ljeta. Hvang je želio da ode iz Atine, a Olimpijakos mu je na to rekao da mora da dođe sa dobrom ponudom. Poslije svega toga, napustio je tim i trener Martinez ga nije čak uvrstio u planove za ovu sezonu. To je bilo baš tužno, pošto se radi o fantastičnom fudbaleru koji će biti veliko pojačanje Crvene zvezde, u to ne sumnjam", ispričao nam je Hristos Konstatinidis.

Zvezda je dakle dobila moćnog fudbalera koga će morati da "njeguje" da ne bi došla u situaciju u kojoj je bio Olimpijakos, koji ga je zbog toga "prodao ispod cijene". Ako se uklopi zajedno sa Stamenićem, kao i novim pojačanjima Naserom Đigom i Šerifom Ndiajeom, crveno-bijeli će sklopiti tim za visoke domete, u suprotnom čekaju ih ozbiljni problemi, što je rizik koga su svjesni.