Rade Bogdanović je objasnio šta je najveća razlika između srpskih fudbalera i košarkaša.

Izvor: TV Prva/screenshot

Proslavljeni jugoslovenski fudbaler Rade Bogdanović poznat je po tome da uvijek priča "bez dlake na jeziku", a tako je bilo i tokom gostovanja u Jutarnjem programu TV Prva ovog jutra gdje su tema bili rezultati Srbije u fudbalu i košarci. Dobro je poznato da su nas fudbaleri razočarali u petak porazom protiv Mađarske (2:1) u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ali ni 24 sata kasnije srpski košarkaši obradovali su čitavu naciju plasmanom u finale Svjetskog prvenstva.

"Fudbaleri nemaju taj pristup kao košarkaši. Pa, pogledajte samo ovog Aleksu Avramovića iz Partizana. On je ljetos prije početka priprema reprezentacije trenirao u svom Čačku sa juniorima na 35 stepeni u hali i tako se spremao za početak priprema za ovaj šampionat. Šta su za to vrijeme radili fudbaleri... Mikonos, Rodos, Maldivi. E, to je ta razlika", rekao je Bogdanović.

"Pešić je donosio i pomalo revolucionarne odluke, sjetite da je izbacio Teodosića iz tima, a to mi je najveći ljubimac bio još od Kićanovića, ali znao je što to radi. To što nema Jokića, to se ne osjeti, iako je najbolji igrač na svijetu, ali koga nema bez njega se može i mora. Ja nikakvu razliku nisam primijetio bez njega. Fenomenalno je što se Jokić opredijelio za konje i opuštanje, a njih pustio da krvare dva mjeseca. To je na kraju ispalo najbolje za sve strane", naglasio je Bogdanović i kazao da vjeruje da naša zemlja može do zlatne medalje.

Vidi opis Rade Bogdanović napljuvao srpske fudbalere! "Aleksa trenira na 35 stepeni u Čačku, a oni na Maldivima!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 16 16 / 16

"Vjerujte mi da najviše navijam za Svetislava Pešića, to bi bila kruna njegove karijere u ovim godinama. I naravno zbog našeg Boriše Simanića koji je dao bubreg za zemlju...", dodao je nekadašnji napadač iz Sarajeva koji priznaje da je veliki ljubitelj košarkaše jer je odrastao u gradu koji je dao prvaka Evrope.

Podsjetimo, prethodno je Rade Bogdanović poslije poraza Srbije protiv Mađarske rekao da bi je "rado prihvatio, ako bi Srbija pobijedila Kanadu" na Svjetskom prvenstvu, što se na kraju i pobijedilo. "Kad je trener uveo ovog njihovog Adama centarfora koji kao da je došao iz Beton hale, najbolji strijelac mađarskog prvenstva, koji ima moju kilažu, a ja imam 108 kilograma kad zažmurim na jedno oko, pa to mi je za čudo".

Finale Svjetskog prvenstva između Srbije i Nemačke igre se u nedjelju od 14.40 u Manili.