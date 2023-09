Dinamo vraća Luku Modrića!? Sve uzburkali jednom ponudom, pa potvrdili: Uradićemo sve da potpiše!

Luka Modrić bi, prema riječima čelnih ljudi Dinama, već pod zime trebalo da bude glavna meta "modrih".

Izvor: Profimedia

Odbio je brojne ponude arapskih klubova kako bi još jednu godinu igrao na najvišem nivou, a sada bi mogao da se vrati u Dinamo! I sa 38 godina Luka Modrić igra vrhunski fudbal i Real Madrid ne može da izađe na teren bez njega, a u Zagrebu planiraju da po isteku ugovora sa "kraljevskim klubom" vrate Luku na mjesto početaka!

Nedavno je na fejsbuku Dinamo izbacio objavu o Luki Modriću uz hešteg #ImaloBiSmisla, a sada je predsjednica uprave ovog kluba Vlatka Peras istakla da se intenzivno radi na tome da ubijede nekadašnjeg najboljeg igrača svijeta da zaigra za Dinamo u sezoni 2024/25.

"U posljednjoj je godini ugovora, ja ću ga nazvati ove zime, naravno. Pa kako Dinamo ne bi želio da vrati Luku Modrića? Ne mogu da kažem da sam s njim u stalnom kontaktu, ali poznajem članove njegove porodice. Imalo bi smisla da se vrati u Dinamo na kraju karijere, zašto da ne? Dinamo će sigurno uraditi sve što je u njegovoj moći da to ostvari. E sad, hoće li to biti dovoljno, to ćemo vidjeti", rekla je ona u intervjuu za "Indeks".

Modrić je u Dinamo stigao iz Zadra 2000. godine kada je imao 15 godina, a tri godine kasnije poslat je u Zrinjski iz Mostara na pozajmicu. Nakon toga je bio pozajmljen Interu iz Zaprešića, a onda je od 2005. do 2008. bio glavni igrač Dinama. Poslije četiri sezone u Totenhemu i sada već duže od decenije u Realu možda je vrijeme da se vrati na mjesto gdje je sve počelo. To bi svakako bila najveća transfer bomba na Balkanu u posljednjih mnogo, mnogo godina.