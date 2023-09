Barak Bahar nije zadovoljan onim što je Crvena zvezda prikazala na gostovanju Čukaričkom.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je monstruozno počela sezone, sve koji su se našli pred njom je mogla da "samelje", međutim sada već može da se priča o krizi koja dolazi pred meč sa Mančester sitijem u Ligi šampiona. Ako je poraz protiv Voždovca prije nekoliko sedmica bio "loš dan", šta onda reći za drugi u mandatu Baraka Bahara protiv Čukaričkog? Zvezda je odigrala daleko od potrebnog nivoa za Superligu, kamoli za Ligu šampiona, pa je mnogo briga pred put na Ostrvo.

Čukarički je slavio 2:1 zahvaljujući sjajnom napadaču Adetunđiju, a jedini pogodak za crveno-bijele postigao je Žan-Filip Kraso sa penala zbog kog se "zaoštrila" situacija na terenu, dok je Zvezda imala svega nekoliko šansi, najozbiljniju preko novog napadača Šerifa Endiajea koji je promašio sve sa pet metara.

Vidi opis DVA PUTA SMO IZGUBILI... OVO JE PREVIŠE! Barak Bahar mora da brine o krizi pred Mančester siti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

"Dva puta smo izgubili, ovo je previše...", rekao je Barak Bahar za TV Arena Sport poslije meča:

"Prišli smo ozbiljno ovoj utakmici bez obzira na Ligu šampiona, ovakve stvari se dešavaju i moramo da se pripremimo za sljedeću utakmicu. Pojačanja? Ipak im treba vrijeme, tek su došli", dodao je Izraelac o nastupu Hvang In Boma i Šerifa Endiajea, dok štoper Naser Điga iz Burkine Faso nije ulazio u igru.

S obzirom na to da je trener Igor Matić iz Čukaričkog isključen zbog burne reakcije na jedanaesterac dosuđen za Crvenu zvezdu, umjesto njega je poslije utakmice govorio pomoćni trener Milovan Sikimić:

"Prije svega čestitke našim igračima koji su ispoštovali naše zamisli pred utakmicu i mislim da je presudila želja i volja. Imaju kvalitet, ali to nije došlo do izražaja jer su naši igrači uradili šta treba. Ulazimo u jedan ritam srijeda-subota i imamo samo velike i lijepe utakmice, pa želimo da napravimo dobre rezultate za naš klub i našu zemlju", naglasio je on.

Podsjetimo, Crvena zvezda narednog utorka gostuje u Mančesteru protiv šampiona Evrope, Sitija u okviru prvog kola grupne faze Lige šampiona, dok Čukarički u četvrtak igra protiv Ferencvaroša u gostima u okviru prvog kola Konferencijske lige.