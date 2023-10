Vico Zeljković za MONDO: Tužiću Glavaša za klevetu!

Prvi čovjek bh. fudbala tužiće Vlatka Glavaša.

Vico Zeljković potvrdio je našem portalu da će zbog izjave Vlatka Glavaša na Federalnoj televiziji tužiti nekadašnjeg kapitena reprezentacije BiH za klevetu.

Glavaš je na FTV između ostalog izjavio da je "Zeljković prijetio Sergeju Barbarezu i svima koji su ga javno kritikovali".

"Zeljković je danas počeo da prijeti i Barbarezu i svima nama koji, kako on kaže, protiv njega nešto govorimo. Mi ćemo njemu reći ono što mislimo. On nije neko ko može da nam dijeli fudbalske lekcije. Znamo kako je on tu doveden. Njegova retorika je upravo ista kao i Dodikova", izjavio je Glavaš.

Uslijedila je i reakcija predsjednika FS BiH, koji je najavio podizanje tužbe za klevetu.

"To nema smisla stvarno, naravno da ću tužiti", rekao je prvi čovjek bh. fudbala za MONDO.

