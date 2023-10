Frka pred meč Zvezde: Švajcarci hoće osvetu zbog tenka!?

Švajcarski mediji dan pred meč Crvene zvezde i Jang Bojsa pišu da su fudbaleri ovog tima "poniženi prije četiri godine" zbog slavlja oko Marakane.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Jang Bojs sastaju se u srijedu od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u okviru grupne faze Lige šampiona, a prije samo četiri godine dva kluba su se "borila" za mjesto u eliti. Tada je Zvezda bila uspješnija i to je znala kako da proslavi zbog drugog uzastopnog plasmana u grupnu fazu Lige šampiona, međutim čini se da su to u Švajcarskoj i te kako zapamtili i zato i te kako žele da se osvete srpskom prvaku.

Tako je švajcarski "Blik" u najavi utakmice piše da su se navijači Zvezde poslije pojbede "vozili ulicama oko Marakane u oklopnom vozilu", kao i da su paljene baklje, dimovi... Ono što je problem za koji se i nije znalo do sada je što su igrači Jang Bojsa to na neki način "morali da trpe", odnosno čekali su dugo u svlačionicama dok nije bilo bezbjedno da uđu u autobus.

"Dovezli su tenk na ulicu. Bilo je dosadno čekati nakon ispadanja iz Lige šampiona, a svi smo samo željeli da što prije odemo kući. Sada još više želimo osvetu i tri boda!", poručio je Saidi Janko za "Blik" koji je tada igrao za Jang Bojse, a i sada je u timu koji stiže u Beograd, tako da je jasno da su Švajcarci i te kako motivisani zbog stvari na koju niko do sada i nije obraćao posebnu pažnju.

Iz Jang Bojsa kao da su napravili dodatni pritisak porukom da su tada "švajcarske novinare gađali i vrijeđali navijači koji su bili u novinarskoj loži", zbog čega se žalio i predsjednik klbua Hanspeter Kinberger.

"Mi, zvaničnici kluba, smo morali da hodamo preko travnjaka do svojih sjedišta. Zapravo to i nije problem ali pomislite da to ne može biti istina! UEFA je obično dobro organizovana pa se začudite kako se ne poštuje pomno planirana procedura i sve se radi drugačije. To su stvari koje ne mogu tek tako da se banalizuju", ispričao je za on za "Blik" i time je već učinio da meč bude pun tenzije.

Ipak, iz Crvene zvezde spuštaju loptu, prije svih Mirko Ivanić koji je govorio uoči susreta na konferenciji za medije: "Ne bih to komentarisao, mi se ne bavimo time. Radimo šta je do nas. Imamo priliku da učestvujemo u spektaklu i već vidimo podršku navijača. Cijela ekipa jedva čeka da počne utakmica i da pokažemo da smo zasluženo u Ligi šampiona", zaključio je on.