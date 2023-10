Meho Kodro o reprezentaciji BiH: Određene osobe htjele da na spisak "zmajeva" ubace neke igrače

Bivši selektor Bosne i Hercegovine Meho Kodro ustvrdio je u intervjuu za N1 televiziju da je da su "određene osobe" pokušale da na njegov spisak "zmajeva" ubace neke fudbalere.

Izvor: Promo/FS BiH

Kodro je u ekskluzivnom intervjuu za N1, koji će na ovoj televiziji biti emitovan od 20 časova,govorio o brojnim temama, a istakao je da je situacija za njega nizbrdo krenula nakon što je objavio prvi spisak reprezentacije.

"Ja to ne znam, volio bih da znam, ali nisam imao priliku pričati sa ljudima koji su donosili odluke. Razmišljao sam zbog čega je to tako, ali dešavalo se hronološki. Bilo je to sve ok do prve liste i spiska fudbalera na koje računam za prve dvije utakmice. Tada su određene osobe htjele da ubace neke igrače. Tu sam ja stao na tu crtu i rekao da jednostavno to ne bi trebalo tako da se radi i da ja odgovaram za stručni dio. Ja i moj stručni štab smo dovedeni da razmišljamo o tome", rekao je Kodro za N1.

Vi ste prvi čovjek koji se usudio i ima hrabrosti da kaže takvo nešto – možete li nam reći o kome se radi?

"Ne znam ja šta se dešavalo prije mene i ne mogu pričati na tu temu. Da li je bilo direktno ili indirektno. Sve je bilo indirektno. Dolazio je savjet, da bi tu trebao biti jedan ili više igrača, da ne kažem koliko je njih da budu na listi", dodao je Kodro.

Kodro se dotakao i situacije sa Vahidom Halilhodžićem, te provlačenjem njegovog imena u FSBiH.

“Mislim da je bio jedan razlog. Mene se htjelo skinuti. Oni su odluku donijeli prije svega što je se desilo. Priča o svemu, o Vahi je bio paravan da bi sakrili prave namjere. Pustili su dimnu zavjesu sa Vahom u javnost. I javnost je prihvatila tu mogućnost da bi bio selektor i nalijepili su se na tu priču. Sakrili su prave namjere. Znali su da Vaha neće voditi reprezentaciju, ali su znali da i oni ne žele Vahu. Vaha je trener vrlo dobar, sjajan, veliki stručnjak. Karakterna osoba, a takve karakterne osobe i stručnjaci njima ne odgovaraju jer struka otkriva nestruku, a karakter otkriva nemoral. Mislim da je to bila dimna zavjesa da javnost upute u jednom smjeru da bi oni mogli komotnije razmišljati kako me smijeniti”, rekao je Kodro.

Kaže i kako se možda za cilj imala namjera stvoriti nesuglasice između njega i Halilhodžića, ali je njegov stav po tome veoma jasan…

“Imam izvanredan odnos s Vahom. On je bio moj idol kada sam bio mlad, bili smo u istom klubu, u Veležu. Znam njegovu karijeru, znam kakav je karakter. Čak sam imao osjećaj da je bilo osjećaja da stvore problem između mene i Vahe u jednom momentu, ali u tome naravno neće uspjeti. Pokušano je da se iskoristi Vahino ime kako bi se došlo do rezultata i pitanja mog slučaja. Nemam dileme i nikad je nisam ni imao.”, istakao je Kodro za N1.

Podsjetimo, Kodro je poslije dvije utakmice na klupi "zmajeva" smijenjen, a novi selektor BiH je Savo Milošević.