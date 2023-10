Duljaj oprezan: "Ovaj meč je ubjedljivo najteži za nas"

Igor Duljaj je pred meč protiv Mladosti pričao o utakmici, ali je posebno spomenuo Nordsjeland...

Partizan ne da prvo mjesto u Superligi. Da bi ostao na toj poziciji pred pauzu zbog obaveza reprezentacija moraće da ostvari dobar rezultat protiv Mladosti iz Lučana. Meč se igra u subotu u Humskoj (18.30) i cilj je jasan - pobjeda. Potvrdio je to i trener Igor Duljaj.

On je na konferenciji za medije uoči utakmice pričao i o tom meču, ali i o nekim drugim stvarima.

"Želim prvo da čestitam omladincima na pobjedi u Ligi šampiona, nadam se da će proći dalje. Što se tiče utakmice protiv Mladosti, čeka nas težak meč pred pauzu. Imaju iskusnu ekipu, da ne nabrajam sve. Odličan tim, dolaze bez opterećenja, nemaju imperativ pobjede, uspjeli su da uzmu bodove TSC-u koji je odigrao fantastično protiv Olimpijakosa. Osokoljeni su, vjerujem da će doći da se nadigravaju. Naš cilj je osvajanje tri boda protiv ekipe koja je uvijek nezgodna za Partizan. Najvažnije je kako ćemo da uđemo u meč. Ove utakmice su ubjedljivo najteže za naš tim, posebno pred reprezentativnu pauzu", počeo je Duljaj.

Naglašava da od crno-bijelih sve zavisi.

"Kolega Igor Savić odlično radi svoj posao, stižu bez opterećenja, imaju iskusan tim, dali su dosta golova iz prekida, odlično igraju glavom, moramo da obratimo pažnju na taj detalj. Bitno je kako ćemo početi meč i ko god da bude na stadoinu, nama je podrška potrebna, jer nam navijači znače da prevaziđemo probleme ako ih bude bilo. U posljednjih par utakmica, osim one u Kruševcu, dovodili smo navijače do stresa. Nadam se da će biti drugačije u subotu. Nema opuštanja, maksimalno smo fokusirani na taj meč."

Dobra uvertira za meč je trijumf protiv Napretka bez primljenog gola (2:0).

"Raduje me što smo stvorili dosta šansi, Napredak nije imao dosta utakmica do naše, pauza je bila duga, možda i zato nisu tempirali formu protiv nas. Može to da bude njihovo opravdanje, pozitivno je što stvaramo šanse, opasni smo po gol. Raduje kada dobijete bez primljenog gola."

U tom meču se u strijelce upisao Aldo Kalulu koji je često bio na meti kritika.

"Za ljude koji ga ne poznaju je iznenađenje, veliki je profesionalac, uvijek na treningu maksimalno daje sve od sebe, da li igra ili ne igra. Dao je gol, značilo mu je to mnogo. Imao je određen period kada je bila kriza iz određenih razloga, nije prošao pripreme, radio je individualno, bilo mu je potrebno da prođe kroz mečeve. Pronalazi formu, kako on, tako i Zahid. Poslije pauze, nadolaziće drugi igrači. Bitna je utakmica protiv Mladosti, izlazimo u najjačem sastavu, to nam je mnogo, mnogo važno."

Partizan se muči u odbrani ove sezone, posebno kada su u pitanju protivnički bekovi.

"Ekipe koje dominiraju uvijek će imati problem sa kontrama, pokušavamo da ispravimo to na treningu. Imate dobre ekipe koje mogu da iskoriste neke naše nedostatke, trudimo se da u svim segmentima budemo bolji, ima prostora za to i radićemo na tome. Više volim kada tim da dosta golova, makar i primio. Ima dosta igrača koji mogu da budu opasni po naš gol, važno je da budemo fokusirani na sebe, na našu napadačku igru. Apelujem da, koliko god bude navijača, da budu glasniji, stvarno su nam potrebni."

Protiv Mladosti je prošle sezone upisao svoju prvu pobjedu na klupi crno-bijelih, a kada je o tome pričao podsjetio je na Nordsjeland. Danski tim koji je u Ligi konferencija demolirao Ludogorec (7:1).

"Da, dobili smo sa 3:0, sjećam se tog meča. Dosta se tim promijenio u odnosu na taj period, sve što je iza, to je prošlost. Moramo da se koncentrišemo na ovu utakmicu. Danci su pobijedili Ludgoorec sa 7:1, a neki su pričali da je to anonimna ekipa iz nekog sela. Morate da poštujete svakog rivala, samo tako može da se ostvari uspjeh."

Priznao je da postoje određeni zdravstveni problemi.

"Marković je dva puta povraćao pred Napredak, bio je pod upitnikom za taj meč u Kruševcu. Imamo još nekoliko slučajeva sa igračima koji se ne osjećaju dobro. U glavi imam tim, poslije treninga ću vidjeti hoće li svi biti zdravi, pa ću da vidim šta i kako. Znam tim za subotu."

Za kraj je spomenuo defanzivca Natana de Medinu koji je potpisao ugovor sa klubom, ali ga još nema na terenu.

"Moraće navijači da se strpe, kako i oni, tako i mi, pa i on. Imaćemo pauzu, pokušaćemo da nađemo protivnika za prijateljski meč da bi ušao u ritam. Nećete ga vidjeti protiv Mladosti sigurno", zaključio je Duljaj.