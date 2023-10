Vule Trivunović nakon imenovanja za trenera Rudar Prijedora: Daleko je maj i titula, fokus uvijek na sljedećem meču

Novi trener Rudar Prijedora od ponedjeljka je Vule Trivunović, nekadašnji strateg banjalučkog Borca, Kozare iz Gradiške i kiparskog Etnikosa.

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Trivunović je u kratkom razgovoru za MONDO potvrdio da je njegov cilj osvajanje titule na kraju sezone, ali nije želio toliko daleko da gleda unaprijed već da se najprije što bolje upozna s igračima i fokusira na narednu utakmicu.

"To je generalno cilj koji je klub postavio ljetos, a to me je i privuklo u prijedorski klub. Neće nam biti lako, imamo odlične protivnike i druge pretendente na titulu i sigurno nismo jedini koji ćemo da se pitamo. Daleko je maj, ali neću da gledam tako daleko već da se koncentrišemo uvijek na sljedeću utakmicu. Hvala Rudaru što se mene izabrali, znam da je bilo još potencijalnih kandidata. Na meni je da pokušam da donesem novu energiju i malo 'probudim' igrače", rekao je Trivunović i dodao da do zimske pauze neće dovoditi nikakva pojačanja.

Mladi trener će debitovati već u subotu protiv Laktaša na Gradskom stadionu u Prijedoru.

"Nezgodna ekipa, odlična sa mnogo 'pismenih' igrača, koji su prošli Borčevu i školu Željezničar Sport tima. Imaju dobrog trenera (Miljan Bajić, prim.aut), koji je vrstan motivator. Daćemo sve od sebe da zabilježimo pobjedu", dodao je novi šef struke Prijedorčana.