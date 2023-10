Stručnjak za suđenje analizirao potpunu konfuziju na meču u Kragujevcu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Administrativni propust napravio je haos na utakmici Radnički 1923 - Crvena zvezda u Kragujevcu. Na klupi domaćeg tima kiksnuli su kada su uveli u igru Miloša Vidovića, neprijavljenog za taj meč na "Čika Dači". On je odmah morao da ode sa terena u svlačionicu, jer nije bio registrovan, a zbog toga je generalni sekretar stručnog štaba Kragujevčana podnio neopozivu ostavku.

O tome šta se dogodilo u spornom momentu, početkom drugog dijela meča, govorio je u utorak na TV Arena sport komentator suđenja Zdravko Jokić.

"Nova je tehnologija, ubacuju se igrači online, kompjuterom, ranije je to pisano rukom, uz prisustvo predstavnika klubova, knjižice... Delegat je gledao svaku knjižicu, zdravstveno, sve je sada u sistemu i sve može i iz Beograda da se uradi, ne iz Kragujevca. Problem je što Radnički ima dvojicu igrača sa prezimenom Vidović. I sekretar, bivši pomoćni sudija, greškom je ukucao jednog Vidovića umjesto drugog. I nisu kontrolisani brojevi", rekao je Jokić.

On je rekao da nije samo jedna osoba pogriješila na "Čika Dači". "Druga greška je četvrtog sudije, jer on kontroliše igrače na klupi, a tu je i delegat, koji mora da to kontroliše. Možda je četvrti sudija viknuo 'Vidović', igrač je rekao 'Da', a onda je ukucan broj igrača koji ne može da igra. Ovo je bila sekretarova greška. Kucnete, cap, i po njemu je možda realnije da on bude u timu...I četvrti sudija bi trebalo da gleda prezimena igrača i brojeve."

Vidi opis Nije samo on kriv za haos na Zvezdinoj utakmici! Oglasio se stručnjak za suđenje: Ko je pogriješio i šta je bila obaveza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Jokić nije htio da tumači Propozicije takmičenja i da najavljuje šta će se dogoditi sa utakmicom, odnosno da li će biti registrovana pobjedom Zvezde 3:0, umjesto 4:3, koliko je zaista pobijedila na terenu.