"Navijam za Zvezdu i za Partizan!" Hit izjava mladog reprezentativca Srbije - može za oba!

Mladi fudbaler Mihailo Stevanović (21) navija za dva najveća srpska kluba.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je veliko pojačanje - dok čekamo da se za seniorski dres zemlje odakle su porijeklom opredijele Filip Ugrinić ili Darijan Maleš, u mladu selekciju stigao je prvotimac Sent Galena Mihailo Stevanović (21) opredijelio se da promijeni nacionalni tim i zaigra za ekipu Dušana Đorđevića.

Nekadašnji fudbaler Bazela bio je reprezentativac Švajcarske u mlađim kategorijama, ali kada su prestali da ga zovu, dilemu više nije ni imao - odlučio je da nastupi za Srbiju i pojavio se na okupljanju mlade reprezentacije Srbije za mečeve u oktobarskom terminu evropskih kvalifikacija.

"Igrao sam za Švajcarsku do omladinaca, onda je uslijedila pauza zbog korone i više me nisu zvali. Potom me je pozvala Srbija i nije mi bilo teško da donesem odluku. Osjećam se kao Srbin i želi da igram srcem za svoju zemlju", rekao je Mihailo Stevanović za "Sportski žurnal". Pogledajte njegove fotografije sa okupljanja nacionalnog tima:

Mladi fudbaler je na okupljanju nacionalnog tima Srbije iznenadio jednom od prvih izjava koje je dao! Otkrio je da u srpskom fudbalu nema favorita, odnosno da navija za dva najveća beogradska kluba - i crveno-bijele i crno-bijele!

"Navijam za Zvezdu i za Partizan! Imam drugare koji igraju u Srbiji. Lijepo je vidjeti ih u Ligi šampiona. Jedva čekam da doživim osjećaj kad zaigram za Srbiju. Lijepo su me prihvatili u reprezentaciji. Veliki momenat u mom životu", istakao je Mihailo Stevanović i otkrio svoju veliku želju: "Cilj mi je da jednog dana zaigram za A reprezentaciju Srbije! Ali, moram, korak po korak."