Trivunović pun hvale za narednog rivala Prijedorčana: Kvalitetna ekipa, pismena i odlično vođena!

Rudar Prijedor će na debiju Vuleta Trivunovića ukrstiti koplja sa Laktašima.

Svi mečevi 11. kola Prve lige Republike Srpske igraće se prvog dana vikenda, a prvu od posljednjih sedam rundi u jesenjem dijelu obilježiće okršaj prvoplasiranog Rudar Prijedora i trećeplasiranih Laktaša (14.30).

Na klupi tima iz grada na Sani debitovaće Vule Trivunović, koji će u subotu sa ekipom imati šansu da napravi značajan korak na putu ka osvajanju jesenje titule.

"Stižu nam Laktaši, kvalitetna ekipa, pismena i odlično vođena. Neće biti ni malo lagana utakmica, dolaze rasterećeni. Opet vjerujem u kvalitet svoje ekipe, imamo se čemu nadati u ovom meču", istakao je u najavi ovog meča Trivunović, naglasivši da je u prethodnim danima postojala mogućnost da preuzme trenersku komandu nad jednim premijerligašem.

"Da ne ulazim u to što nije realizovan transfer, stigao je poziv iz Prijedora, i vrlo brzo sam se dogovorio. Vezan sam za porodicu, odgovara mi blizina Prijedora zbog svega, a i ambicije su tu, one su najveće. Nismo sami koji želimo ući u Premijer ligu BiH, pred nama je sedam kola da vidimo gdje smo, a onda slijedi pauza i dublja analiza. Upoznat sam sa ekipom, gledao sam 5-6 utakmica u šampionatu, i ovdje ima kvaliteta, sastav ima glavu i rep, i mladosti što me posebno raduje, ali traže pažnju da bi izrasli u prave igrače. Pokušaću da im prenesem svoju energiju", rekao je Trivunović.

Prijedorčani su u prošlom kolu upisali prvi poraz u prvenstvu (1:0), ali taj neuspjeh, ističe kapiten Nemanja Pekija, nije uticao na igrače.

"Imamo sad i dodatnu motivaciju, stigao je trener sa velikim imenom i želimo da se vratimo na pobjednički kolosijek, a krajnji cilj svi znamo, to je da izborimo povratak u Premijer ligu BiH", poručio je defanzivac Prijedorčana.

Kiks Rudar Prijedora priželjkivaće Radnik, koji na drugoj poziciji kasni samo jedan bod za "rudarima", a koji u ovom kolu dočekuju Sutjesku. Četvrtoplasirani BSK, koji ima tri boda manje od lidera, putuje na Pale, dok će petoplasirani Leotar (19 bodova) biti gost Slavije.

PRVA LIGA REPUBLIKE SRPSKE – 11. kolo

Subota:

Željezničar Sport tim – Sloboda

Ljubić – Omarska

Velež – Famos

Romanija – BSK

Rudar Prijedor – Laktaši

Slavija – Leotar

Alfa Modriča – Drina

Kozara – Borac (14.30)

Radnik – Sutjeska (18.00)







