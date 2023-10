Mijatović nakon nevjerovatnog poduhvata: "Nisam bio umoran, na dobrom smo putu - protiv Zrinjskog idemo na pobjedu!"

Golman Borca, Milan Mijatović za Mondo portal govorio je o duelu Crne Gore i Srbije, povratku u Banjaluku gdje je 24 sata nakon meča u Beogradu, branio protiv Sarajeva. Pričali smo i o Premijer ligi BiH, derbiju sa Zrinjskim te o tome kako se osjeća u gradu na Vrbasu.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca ove srijede odigrali su prvi od pet derbija koji se nalaze pred njima. Na Gradskom stadionu u Banjaluci dočekali su ekipu Sarajeva, a rezultat je na kraju glasio 1:1.

Banjalučki tim nakon 10 utakmica zauzima prvu poziciju na tabeli Premijer lige BiH, a jedan od najzaslužnijih za trenutno stanje je golman crveno-plavih Milan Mijatović, koji je ovog ljeta stigao u grad na Vrbasu.

Od svog dolaska u Banjaluku, Mijatović je branio u svih 10 utakmica elitnog ranga bh. fudbala, a svoju mrežu uspio je sačuvati netaknutom pet puta.

Pored odličnih partija u dresu Borca, ovaj Pljevljak prvi je golman i reprezentacije Crne Gore. Nepuna 24 sata prije meča sa sarajevskim timom, Mijatović je branio u kvalifikacionom meču njegove reprezentacije sa Srbijom na stadionu "Rajko Mitić". "Orlovi" su finišu meča stigli do pobjede, kojom su najvjerovatnije ovjerili kartu za Njemačku.

Mijatović je u razgovoru za Mondo portal prokomentarisao ovu utakmicu nakon koje su izabranici Miodraga Radulovića skoro pa ostali bez šansi za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. godine.

"Dosta teška utakmica, onako prava utakmica koja odlučuje o plasmanu na Evropsko prvenstvo. Imali smo dobro to prvo poluvrijeme, primili taj pogodak, uspjeli da se vratimo u meč. U drugom smo se poluvremenu možda previše povukli, držali smo taj dobar rezultat do 70. minuta i onda mislim da je individualni kvalitet fudbalera došao do izražaja, uspjeli su da postignu ta dva gola i mirno privedu utakmicu kraju", započeo je Mijatović razgovor za MONDO.

Izvor: MN PRESS

Golman crnogorske reprezentacije nije imao vremena ni da razmisli o svemu šta se desilo u Beogradu, a već je morao nazad za Banjaluku. Međutim, njegov plan je odgodila doping kontrola.

"Poslije utakmice mene su izvukli za doping kontrolu, tu sam izgubio nekih sat i 40. Kad si u stisci s vremenom, uvijek je tako. Nakon toga sam krenuo za Banjaluku i stigao oko pola četiri ujutru, a sutradan sam već odigrao utakmicu sa Sarajevom. Sreća da je ta utakmica bila malo kasnije, pa sam se uspio naspavati i koliko-toliko da se osvježim. Fizički se nisam osjećao toliko loše, samo što je za golmane specifično to da moraju da drže fokus čitav meč i ta mentalna priprema", rekao je Mijatović koji je kratko prokomentarisao i meč sa bordo timom.

"Svaki derbi je težak i mentalno i fizički. Mislim da se to moglo vidjeti tokom čitave utakmice, koja je bila bukvalno na jednu grešku. To se desilo prvo sa naše strane, poslije toga smo imali lošiji period gdje je Sarajevo moglo da postigne još koji pogodak. Srećom nije i mi smo iskoristili to u nadoknadi utakmica."

Dosadašnja karijera Mijatović je karijeru započeo u Rudaru iz Pljevalja, nakon kojeg se zaputio u Iran gdje je nosio dres Mes Kermana, a nakon tog i Zob Ahana. Uslijedio je povratak u Crnu Goru, gdje je branio za Bokelj, Dečić i Budućnost. Iz Podgorice je otišao u Levski iz Sofije, a nakon toga obukao je dres MTK-a iz Budimpešte, prije nego je otišao u Saudijsku Arabiju. Za reprezentaciju Crne Gore odigrao je 34 utakmice.

Ovaj Pljevljak je ljetos stigao u Banjaluku, nakon angažmana u Saudijskoj Arabiji, a za naš portal otkrio je kako pratio fudbal u BiH i prije dolaska, te da je bio svjetan da ga očekuju teške i zahtjevne utakmice bez obzira ko je protivnik.

"Prije nego što sam došao ovdje, uvijek sam pratio, kako bosanski, tako i fudbal iz cijele Jugoslavije. To volim i to pratim. Vidio sam da su ovdje sve utakmice jake i zahtjevne te da svako može svakog da dobije. To sam se uvjerio i po dolasku ovdje, nema lakih protivnika. Bilo da igrate derbi ili da igrate sa ekipom iz donjeg dijela tabele, utakmice su uvijek teške i zahtjevne. Mislim da je liga dobila na kvalitetu donošenjem pravila da igrači iz bivše Jugoslavije više nisu stranci, to je dosta povećalo nivo fudbala u BiH", dodao je Mijatović.

"Jedinica" Borca ima samo riječi hvale o Banjaluci, koja ga, kako kaže, podsjeća na njegov rodni grad.

"Od prvog dana osjetio sam gostoprimljivost ovdje, možda je to jer me grad nekako podsjeća na moj grad odakle dolazim (Pljevlja). I ljudi su sličnog mentailiteta da tako kažem. Do sada nemam zamjerku i osjećam se kao da sam puno duže tu nego što jesam."

Izabranici Vinka Marinovića će već sutra (nedjelja, 21. oktobar) na svom terenu dočekati aktuelnog šampiona BiH, ekipu Zrinjskog, a čuvar mreže Borca ne sumnja da će njegov tim ići na pobjedu u ovom derbiju.

"Zrinjski je dobra ekipa sa dosta kvalitetnih igrača koji već duži period igraju zajedno. Imaju taj individualni kvalitet i sigurno da nas čeka jako zahtjevna utakmica. Govorili smo već kako je derbi zahtjevan i fizički i mentalno, naše je da se što bolje odmorimo do te utakmice i da probamo da dobijemo tu utakmicu jer igramo kući. Svaku utakmicu moramo da idemo na pobjedu, ako mislimo da zadržimo prvo mjesto", poručuje on.

Na kraju razogovora za Mondo, Mijatović je govorio o tome da li osjeća pritisak za vrijeme utakmice, s obzirom da je odličnim partijama, podigao ljestvicu visoko kada su u pitanju očekivanja navijača.

"U tim sa godinama da nemam neki pritisak. Nekako mi je to postala rutina, da kažem da branim. Iskusan sam, imam dosta jakih utakmica iza sebe, što u reprezentaciji, što u klubovima. Doveden sam tu da pomognem ekipi i pokušavam da radim to najbolje što mogu. Mislim da to za sada ide u dobrom smjeru, prvi smo na tabeli i nadam se da ćemo tako nastaviti i ostati tu gdje jesmo", zaključio je Mijatović.