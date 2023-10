Kenan Kodro otvorio dušu: "Dok igrači ne progovore ništa se neće promijeniti"

Kenan Kodro se oprostio od nacionalnog tima, a onda je izašao u javnost i rekao šta ga sve muči.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je ponovo promijenila selektora. Nakon što je Faruka Hadžibegića zamijenio Meho Kodro, umjesto Kodre je došao Savo Milošević. Debitovao je pobjedom nad Lihtenštajnom, a onda je pregažen od strane Portugala.

U sastavu za te mečeve nije bilo sina Mehe Kodra. Iskusni napadač Kenan Kodro koji sada nastupa za Fehervar i u sjajnoj je formi je sa 30 godina završio reprezentativnu karijeru. Imao je šta i da poruči glavnim ljudima u BIH fudbalu.

"Mislim da sam bio veoma jasan o tome šta se trenutno dešava u reprezentaciji. To je ono što ja osjećam. Bio sam član reprezentacije sedam godina, a sada je bio trenutak da odem. Morao sam to da uradim zbog načina na kog su mog oca, nekada kapitena reprezentacije, otjerali iz nacionalnog tima. Svi znaju šta je problem, ali dok igrači ne progovore nikada se ništa neće promijeniti. Tim mora da ima podršku i resurse, ali trenutno to nemaju od saveza i zato sam otišao", rekao je Kenan Kodro za mađarske medije.

Špic rođen u San Sebastijanu gdje mu je tada otac igrao fudbal ponikao je u mlađim kategorijama Real Sosijedada, a nakon što je igrao za B tim ovog kluba nastupao je za Osasunu. Za vrijeme dok je igrao u Pamploni dobio je poziv nacionalnog tima i na kraju na 15 utakmica je dao dva gola.

"Srećan i ponosan zbog sedam prelijepih godina igranja za fudbalsku reprezentaciju moje Bosne i Hercegovine! Hvala svima koji su pomogli da moji snovi postanu realnost, hvala saigračima, trenerima i svim ostalima s kojima sam imao čast sarađivati sve ove godine", poručio je Kodro nakon što se oprostio od reprezentacije.

Bivši špic Majnca, Grashopersa, Kopenhagena, Atletik Bilbaa i Valjadolida je tom prilikom rekao da ljudi na čelu fudbalskog saveza BIH sada uništavaju fudbal, ali da on želi sve najbolje nacionalnom timu.

"Bilo je dobrih i ne tako dobrih momenata u igri ali uvijek sa srcem i velikom željom da pomognem. Oproštaji nikada nisu lagani ali u ovom momentu dok čelni ljudi FS BiH uništavaju fudbal u BiH, odlučio sam da ne učestvujem u tome i da se oprostim od reprezentacije. Svima onima kojima je fudbalska reprezentacija BiH u srcu želim puno uspjeha u budućnosti", završio je Kodro.

