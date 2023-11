Fudbalski klubovi u BiH plaćaju vodu, osim onih iz Banjaluke! "To je diskriminacija i ponižavanje ostalih"

Grad Banjaluka je prije desetak dana odlučio da "počasti" sve fudbalske klubove na teritoriji grada i oslobodi ih plaćanja računa za vodu kao jedan vid pomoći sportu.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je tom prilikom istakao da će ovo ispunjeno obećanje u velikoj mjeri olakšati funkcionisanje sportskim klubovima u kontekstu održavanja stadiona, svlačionica i drugih prostorija.

"Ovom mjerom oslobodićemo fudbalske klubove plaćanja vode i na taj način im omogućiti značajne uštede u njihovim budžetima. Osim toga za mnoge klubove obezbijedili smo podršku za izgradnju i obnovu prostorija, podršku pri kupovini opreme, a takođe obezbijedili smo i besplatne članarine. Banjaluka je po mjerama podrške postala kult i na ovom putu istrajaćemo i dalje", izjavio je Stanivuković.

Iz Gradske uprave su potom za MONDO pojasnili da je u pitanju iznos od 40.000 KM godišnje za svih 15 klubova na teritoriji Banjaluke, ali ovom odlukom nije zadovoljan advokat iz Banjaluke Aleksandar Jokić, koji smatra da je ne samo diskriminatorna već i ponižavajuća za ostale građane.

"Grad nastavlja sa pogubnom politikom trošenja sredstava na profesionalni sport, u situaciji kada građani sve više problema imaju sa inflacijom i rastom cijena namirnica. Ovakva odluka je ne samo diskriminatorna prema građanima Banjaluke, nego je i ponižavajuća za ljude koji svojim sredstvima pune budžet grada i plaćaju komunalne usluge", rekao je Jokić.

Sličnog mišljenja je i odbornik u gradskoj skupštini Mostara Silvio Bubalo, koji je nekada bio i fudbaler Zrinjskog.

"Stavljati bilo koga u povlašteni položaj za mene je diskriminacija, bilo ko da tuži dobiće na sudu normalno. Vi time diskriminišete normalne građane, privatne, a na kraju krajeva i državne firme. Takođe i druga sportska ili kulturna udruženja. Dakle bilo koga osim fudbalskih klubova. Za mene je to apsurd, prvi ko tuži na sudu dobiće jer na osnovu diskriminacije to pada. Ja ne znam gdje to može da prođe? Za mene je to političko samoubistvo", istakao je odbornik u mostarskoj skupštini.

U Mostaru ne postoji slična inicijativa jer, kako nam je rečeno, u aktuelnom šampionu Bosne i Hercegovine Zrinjskom, svi računi komunalnih usluga se uredno ispostavljaju na adresu kluba sa stadiona "Pod Bijelim brijegom", potvrdio je portparol "plemića" Mario Pandža.

I dva najveća fudbalska kluba u Sarajevu - Željezničar i Sarajevo, imaju obavezu plaćanja komunalnih usluga, pa tako i računa za vodu.

"Mi (FK Sarajevo) nismo vlasnici Olimpijskog stadiona 'Asim Ferhatović Hase - Koševo' i zajedno sa opštinom Centar i Centrom za sport i rekreaciju (koji upravlja stadionom) snosimo mjesečne troškove svih komunalija kao korisnik", rekla je portparolka "bordo" kluba Hena Rizvanović.

Željezničar bi zbog dugovanja i sudskog spora sa JKP "Vodovod i kanalizacije" Sarajevo pozdravio sličnu odluku, ali na "Grbavici" ne vjeruju da je tako nešto uopšte moguće.

"Podržali bi ovakvu ili sličnu inicijativu jer je suma koja se izdvaja za utrošak vode na godišnjem nivou značajna. Ipak, ne vjerujemo u uspjeh takve inicijative", saopšteno je iz Želje.

Takođe, dva tuzlanska kluba - Tuzla siti i Sloboda takođe plaćaju utrošak vode iako su "gosti" na stadionu "Tušanj", koje je preduzeće za sebe.

"Klubovi ne raspolažu Gradskim stadionom u Tuzli jer kod nas stadionom 'Tušanj' upravlja javno preduzeće istog imena. Mi račune za vodu ispostavljamo tom javnom preduzeću, a da li i kako oni plaćaju njima, to ne znam", rekao je direktor Vodovoda u Tuzli Aid Berbić i dodao da svaki grad može da donese svakakve odluke, ali moraju da pronađu način kako će da nadoknade taj gubitak komunalnom preduzeću.

Iz JU "Tušanj" potvrđeno je da oni najprije snose troškove, a onda fakture ispostave klubovima.

"Naša ustanova plaća sve moguće tekuće troškove za Slobodu i Tuzlu sitija - i grijanje, struju, vodu, smeće, a oni dobijaju od nas fakture u zavisnosti koliko koriste naše terene. Suštinski, dakle oni nisu oslobođeni plaćanja", rekao je zaposlenik ove firme Bakir Buljugić.

Službenik kompanije "Vodovod" iz Bijeljine je takođe naveo da svi korisnici moraju da plaćaju svoje obaveze.

"Ne samo fudbalski klubovi, nego sve ostale institucije odnosno svi korisnici naših usluga. Znalo se dešavati u prošlosti da neki npr. fudbalski klub ima veća dugovanja, pa pronađu metode kako to da 'prelome', a po tome je poznat bio naš prethodni gradonačelnik Mićo Mićić. Postoji i zakon koji se odnosi na komunalne usluge, odvoz smeća, kanalizacija, struja itd. Čini mi se da nakon tri godine dugovanja, koja nisu naplaćena, a nisu ni osporena putem suda, moraju se otpisati jer ih nije moguće naplatiti u skladu sa zakonom".

Ovim povodom kontaktirali smo i instituciju Ombudsmana za prava potrošača u BiH i objavićemo njegov stav kad dobijemo odgovor.

