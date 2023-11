Radnik i Sloga ponovo u kup takmičenju: Bijeljinci traže osvetu, Dobojlije žele trofej - prvi u istoriji

Nakon dvoboja u Kupu BiH, Radnik iz Bijeljine i dobojska Sloga Meridian odmjeriće snage i u Kupu Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga Meridian u Kupu BiH nanijela je Radniku jedini ovosezonski poraz, računajući sva takmičenja, pa će Bijeljinci imati veliku želju da se revanširaju Dobojlijama, ovajput u okviru četvrtfinala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Derbi meč najstarijeg takmičenja Srpske na programu je u utorak od 17 časova, dok se preostala tri meča ove runde igraju dan kasnije.

U prvom ovosezonskom odmjeravanju snaga Sloga Meridian slavila je u Bijeljini 2:0 i tako eliminisala Semberce iz Kupa BiH, a nešto slično želi da ponovo i u utorak. Iako tim Vlade Jagodića ovaj meč dočekuje nakon prvenstvenog poraza od Željezničara, iskusni strateg naglašava da je duel na "Grbavici" već zaboravljen i da se njegov tim okreće predstojećim obavezama.

"Na početku takmičenja jasno smo naglasili da nam je jedna od želja i ciljeva u ovoj takmičarskoj sezoni da pokušamo da u Kupu Republike Srpske napokon Sloga dođe do kraja, to znači da podigne pehar, jer nije nikada u svojoj istoriji uspjela da osvoji taj kup. To nam je i dalje cilj i naravno da ovaj poraz na 'Grbavici' je potpuno iza nas. Ja ću samo još jednom ponoviti ono što sam rekao ranije - nakon pobjeda protiv Širokog Brijega i Sarajeva nismo se nešto puno dizali i živjeli u oblacima, a nismo ni sada pali pod poslije poraza protiv Željezničara", istakao je Jagodić.

Dakle, Dobojlije traže svoj prvi trofej u najmasovnijem takmičenju, gdje je u prethodne nešto više od tri decenije dominirao Radnik. Bijeljinci su sedam puta osvajali Kup RS, po čemu su rekorderi, ispred banjalučkog Borca, koji ma šest pehara. Upravo su Banjalučane eliminisali u osmini finala, a sada u četvrtfinalu protiv još jednog premijerligaša žele da naprave novo iznenađenje.

"Ova utakmica u Bijeljini ima svoju specifičnost jer smo već sa Radnikom igrali u Kupu BiH, tada pobijedili 2:0 i naravno očekivati je da će Radnik željeti da nam se revanšira. Ja to moram pohvaliti. Radnik je klub u kojem sam radio, osvojio je najviše trofeja u Kupu RS i vjerovatno imaju svoje ambicije. Nemaju poraz u prvenstvu i moramo biti spremni za tu utakmicu, iako imamo nekoliko igrača pod temperaturom i to nas zabrinjava. Ima igrača i koji su se potrošili, tako da ćemo morati da kombinujemo. Vodim neke mlade igrače, pa neće biti iznenađenje ako neki standardni igrači ostanu na klupi ili tribinama", poručio je Jagodić, te dodao za kraj:

"Cilj je plasman u polufinale, čime bismo u oba kupa dočekali proljeće."

KUP RS "DR MILAN JELIĆ" - ČETVRTFINALE:

Utorak:

Radnik - Sloga Meridian (17.00)

Srijeda:

Borac (KD) - Kozara (13.30)

Tekstilac - Zvijezda 09

Podrinje - Sutjeska

(MONDO)