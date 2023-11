Savo Milošević o baražu za EURO 2024: Raja iz Bosne će biti malo razočarana... (VIDEO)

Pogledajte interesantan intervju selektora "zmajeva" Save Miloševića za emisiju "Zavidavanje" hrvatskog novinara Lade Tomičića.

Selektor Bosne i Hercegovine Savo Milošević u intervjuu za emisiju "Zavidavanje" hrvatskog novinara Lade Tomičića govorio je otvoreno o predstojećem baražu za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. godine.

"Znamo da je Bosna više puta igrala, na žalost, neuspješno te baraže, ali u martu će biti možda malo lakše s obzirom da neće igrati protiv Portugala i tih vrhunskih evropskih i svjetskih ekipa. Ovaj baraž će biti malo pristupačniji. Finska, Izrael, Ukrajina...Biće naravno teško, ali malo više moguće nego što je to bio slučaj ranije", rekao je Milošević.

Prema njegovim riječima, navijači BiH će u tim mečevima biti vjerovatno razočarani.

"Suština je opet da mi napravimo što više takmičarski tim za taj mart i baraž. Utakmice baraža su specifične, tu će biti najmanje fudbala. Malo će raja u Bosni biti razočarana, ali ako hoćemo da dobijemo utakmice u baražu, onda je to rat svih 90 minuta i nema biti mnogo uživanja".

Milošević je na konstataciju novinari da će "zmajevi" ići na minimalne pobjede, odgovorio citatom iz pjesme Zabranjenog pušenja.

"Ko igra za raju i zanemaruje taktiku...završiće karijeru..."

...kao selektor Bosne i Hercegovine (Tomičić).

"Baraž će biti takav i u skladu s tim biće neophodno da pripremamo ekipu u tom smjeru".

Između ostalog, Milošević je govorio i o svom identitetu ponovivši da se osjeća i kao Bosanac, što je rekao u Sarajevu kad je imenovan za selektora "zmajeva".

"Nisam rekao da sam Bosanac da bih se nekom dodvorio. To je moja priča, oduvijek je bila takva. Ja sam tako rođen, odrastao, tako sam vaspitan i tako doživljavan. Da li se to nekome dopada ili ne - to me ne zanima. (...) Ja sam Srbin iz Bosne, porijeklom iz Crne Gore, vi možete misliti što god hoćete... A kako sam odrastao, kako sam vaspitan - ja sam Bosanac", dodao je on.

Pogledajte kompletan intervju.