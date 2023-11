Piksi otvorio dušu: "Sutra mogu da ne budem trener, vratio sam dug za Katar!"

Emotivno obraćanje selektora Dragana Stojkovića Piksija poslije plasmana Srbije na Evropsko prvenstvo.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi rekao je poslije plasmana na Evropsko prvenstvo da je tim uspjehom vratio dug naciji za Svjetsko prvenstvo u Kataru, na kojem je reprezentacija Srbije ostvarila neuspjeh prošle jeseni pod njegovim vođstvom.

"Ovo je veliki uspjeh i dan za srpski fudbal generalno. Uspjeli smo u nečemu što smo imali u planu, u šta smo vjerovali da možemo i ovi igrači su heroji. Oni su jedna zlatna generacija, koja je pisala svoja imena zlatnim slovima, jer je ovo prvi put da će Srbija kao samostalna država biti dio najveće smotre fudbala u Evropi. Zaista velika satisfakcija, radost, vjerovali smo do kraja da možemo i uspjeli smo. Ovo Evropsko prvenstvo je poklon naciji i zavioriće se srpska trobojka u Njemačkoj. Da li je moglo bez tenzija? Ne može, morate malo da drhtite. Rekao sam da neće biti laka utakmica, a da će biti dobra za gledanje i pogodili smo u toj konstataciji. Nismo znali rezultat iz Mađarske, ali momci su uspjeli i čestitam im. Ne zaboravite, ova grupa je imala ozbiljan šok poslije Škota, ali podigli su se, otišli su na Svjetsko prvenstvo, bili su prvi u Ligi nacija, sad idu na EURO. A sa moje strane, naciji vraćam dug za Katar. Ovo Evropsko prvenstvo je moj dug naciji za ono od prošle godine".

"Bili smo u šoku poslije Svjetskog prvenstva, istrpeli smo vrijeđanja, mene mogu da vrijeđaju, ali igračima nije lako da trpe te kritike i teške riječi, a znam da daju sve od sebe. Nije lako podići se poslije svega, ali na kraju krajeva, pamti se to da Srbija ide na Evropsko prvenstvo. Mnogo je tu bilo problema, sankcija, igrate u nenormalnim uslovima, sa Mađarima u Beogradu pred praznim stadionom, mnogo stvari koje nisu fudbalske i nemate taj ambijent, a pritom imate i one koji ne vole baš uspjeh, stalno vas gađaju, komentarišu, daju sebi za pravo da vas vređaju, ali svako ima pravo da priča šta hoće. Moje srce je pravo, ja sam Srbiji kao trener dao Evropsko prvenstvo. Što se mene tiče, od sutra ne moram da budem trener i mirno ću spavati, jer sam učinio nešto što me čini ponosnim i to ne možete da platite", rekao je Piksi.

Šta je to naučeno na Svjetskom prvenstvu?

"Čovjek se uči dok je živ. Poslije tog šampionata, naravno, čekate šansu da se vratite ponovo, a to psihološki nije nimalo lako. Sad smo uspjeli u tome. I to je neka vrsta kompenzacije. Ako se sjećate, poslije žrijeba u Njemačkoj rekao sam da možemo, želimo i da ćemo ići na Evropsko prvenstvo. To su bile moje riječi i uspjeli smo u tome. To obećanje koje sam dao sam sa svoje strane ispunio. Zaista veliki uspjeh za srpski fudbal, za sve koji nas vole, koji su nas podržavali, davali nam podršku, a i za one koji nas nisu podržavali, ovo je i njihov uspeh. Srbija ima pravo da bude ponosna, ovi igrači su napravili rezultat koji će se pamtiti, jer je ispisana istorija. Ove kvalifikacjie bile su istorijske i ovaj uspjeh je istorijski. Jako je važno kad svoje ime stavljaš u istoriju, to ne možete da kupite, cijena ne postoji. Oni su zaslužili da budu ponosni".

Zašto je Srbija bila mnogo ubjedljivija u prvom kvalifikacionom ciklusu pod Piksijem?

"U fudbalu ništa nije lako, morate da odredite plan i cilj i da se držite toga. Ne zaboravite da vas i protivnici gledaju, analiziraju. Vidio sam da ko god igra protiv Srbije daje više od 100 odsto, jer smo izgleda postali dobar protivnik za svakog, svako želi da se dokazuje protiv nas. To ko će šta da kaže, da interpretira svoje misli, potpuno je nebitno i nevažno. Bitno je šta ja kažem, šta igrači rade na terenu, kako svlačionica i grupa funkcionišu, to je ono što mene ispunjava. Već tri godine nemam problem sa komunikacijom, ali svaka utakmica iziskuje maksimalan napor. Nekome će se svidjeti, nekome neće, ali ima mnogo ljudi koji mi kažu da je rezultat bitan i da se semafor 'mjeri', a da je potpuno nebitno kako se dolazi do rezultata. Valjda su u pravu. Imali smo večeras taktičku utakmicu, gdje smo morali da budemo dovoljno svjesni značaja rezultata na kraju. Najvažnije je da smo uspjeli u cilju koji smo zacrtali"

"Kažu defanziva nije dobra, a štoperi danas daju dva gola? Šta ćemo s tim? Nije u redu samo da ih kritikujemo, a ovako kad daju dva gola, onda je sve u redu", dodao je Piksi.