Ljubinko Drulović o Hrvatima: "Od raspada Jugoslavije... Oni su primjer"

Selektor malde reprezentacije Ljubinko Drulović govorio o nacionalnom timu Srbije, ali i Hrvatima.

Nekadašnji reprezentativac, vršilac dužnosti selektora, pomoćnik u stručnom štabu Dragana Stojkovića i aktuelni selektor mlade reprezentacije Srbije Ljubinko Drulović dao je opširan intervju portugalskim medijima u kojem govori o srpskom fudbalu. Glavna tema bila je reprezentacija koja je uspjela da se plasira na Evropsko prvenstvo 2024. godine, a tokom intervjua pomenuta je i Hrvatska.

Za početak, Drulović tvrdi da ne bi povjerovao da će između dva nastupa nacionalnog tima Srbije na Evropskom prvenstvu proći gotovo četvrt vijeka, ali... Desilo se upravo tako, pa je Srbija tokom posljednjih godina morala da se vraća na pravi kolosijek i da poslije mnogo godina "poveže" dva velika takmičenja.

"Da mi je neko prije 24 godine rekao da će Srbija propustiti toliko evropskih prvenstava u nizu, ne bih mu vjerovao... Posljednji put kada smo igrali na EP još sam bio igrač. Konačno smo se vratili i povezali smo plasmane na SP i EP. To je bio najveći problem srpskog fudbala prethodnih godina. Nismo imali kontinuitet na velikim takmičenjima. Za Srbiju, i ono što je srpski fudbal danas, ovo je veliki uspjeh“, počinje priču u intervjuu za portugalski Maisfutbol, Ljubinko Drulović i dodaje: "U stalnom sam kontaktu sa ljudima iz A tima. Mislim da su igrači od početka vjerovali da smo favorit u grupi jer smo prije toga pobijedili u Lisabonu i imali uspješnu Ligu nacija. Može se reći da smo na dobrom putu. Nekada prolazimo sa više poteškoća, nekad sa manje. Ali ostvarujemo zacrtane ciljeve. Stabilnost je važan faktor, a igrači shvataju da je selektor nekadašnji kapiten i po mnogima najbolji igrač u istoriji srpskog fudbala. On je lider po prirodi. Takav je bio i kao igrač kada nas je predvodio kao kapiten na EP 2000. To je više nego očigledno i nadam se da će ostati još dugo godina i da će Srbija sa njim nastaviti da pravi rezultate."

Između dva nastupa reprezentacije na Evropskom prvenstvu država je dva puta mijenjala ime, bezbroj puta selektore, a kompletne generacije penzionisane su bez da su dočekale plasman. U jedom trenutku je i Ljubinko Drulović bio vršilac dužnosti selektora, ali se FSS opredijelio za Dika Advokata umjesto da mu pruži šansu, iako se ranije dokazivao u mlađim kategorijama. Za to vrijeme, u Hrvatskoj je gotovo sve funkcionisalo idealno...

"Hrvatska je dobar primjer. Praktično nisu propustili veliko takmičenje otkako su se odvojili od Jugoslavije. Možda jedno ili dva... Dešavalo se da smo ih i mi izbacivali... Ali kada se podvuče crta, oni imaju kontinuitet učešća i zato prave rezultate. Imaju dvojicu, trojicu igrača koji su mnogo važni poput Modrića ili Brozovića. Oni imaju ogroman uticaj na igru. Sada polako ulaze u jesen karijera ali su u zenitu mnogo dali Hrvatskoj. Takođe, tamo je narod mnogo više uz reprezentaciju, što u Srbiji često nije slučaj. Imaju nenormalnu podršku u kojem god dijelu svijeta da igraju. Poslije raspada Jugoslavije, izgradili su jak nacionalni identitet. Hrvatski narod bezrezervno podržava svoju reprezentaciju", dodao je Ljubinko Drulović koji je nedavno napustio ulogu pomoćnik trenera u seniorskoj reprezentaciji Srbije i postao selektor tima do 21 godine.